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«Эвертон» следит за Грилишем

вчера, 17:29

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш интересен «Эвертону».

По данным источника, в «Эвертоне» знают о готовности «Манчестер Сити» расстаться с игроком и следят за ситуацией. Однако речь, скорее всего, пойдёт не о полноценном переходе, а о трансфере форварда на правах аренды. Всё из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю.

Также ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла». В прошедшем сезоне Джек Грилиш сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 20:27
Грилишу нужна перезагрузка.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:19
Когда читаю фамилию "Грилиш", то вспоминаю наверное самую хорошую сборную Ирландии....
Там играли впереди Степлтон-Грилиш, Олридж, только пришел Каскарино....
Правда,уже не играл Брейди....
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:47
Посмотрим где он окажется в конечном итоге
Гость
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