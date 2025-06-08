«Эвертон» следит за Грилишем

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вчера, 17:29

Нападающий «Манчестер Сити» интересен «Эвертону».

По данным источника, в «Эвертоне» знают о готовности «Манчестер Сити» расстаться с игроком и следят за ситуацией. Однако речь, скорее всего, пойдёт не о полноценном переходе, а о трансфере форварда на правах аренды. Всё из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю.

Также ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла». В прошедшем сезоне Джек Грилиш сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.