«Эвертон» следит за Грилишем

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш интересен «Эвертону».
По данным источника, в «Эвертоне» знают о готовности «Манчестер Сити» расстаться с игроком и следят за ситуацией. Однако речь, скорее всего, пойдёт не о полноценном переходе, а о трансфере форварда на правах аренды. Всё из-за его высокой зарплаты – игрок получает 300 тысяч фунтов в неделю.
Также ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла». В прошедшем сезоне Джек Грилиш сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Там играли впереди Степлтон-Грилиш, Олридж, только пришел Каскарино....
Правда,уже не играл Брейди....
Там играли впереди Степлтон-Грилиш, Олридж, только пришел Каскарино....
Правда,уже не играл Брейди....