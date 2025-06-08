Хёйлунд прокомментировал слухи о возможном уходе из МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу слухов о своём возможном уходе из клуба.

У меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года, поэтому я надеюсь продолжить выступать за этот клуб. Жду с нетерпением летнего отпуска, после которого полностью сосредоточусь на предстоящем сезоне. Я понимаю, что сообщения в прессе мало что значат для меня. Я знаю, как обстоят дела, и факт остаётся фактом: у меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года. Планирую и дальше играть здесь, поэтому сейчас готовлюсь к отдыху, а затем надеюсь провести успешную предсезонку.