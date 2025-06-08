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Хёйлунд прокомментировал слухи о возможном уходе из МЮ

вчера, 16:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунд высказался по поводу слухов о своём возможном уходе из клуба.

У меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года, поэтому я надеюсь продолжить выступать за этот клуб. Жду с нетерпением летнего отпуска, после которого полностью сосредоточусь на предстоящем сезоне. Я понимаю, что сообщения в прессе мало что значат для меня. Я знаю, как обстоят дела, и факт остаётся фактом: у меня контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2030 года. Планирую и дальше играть здесь, поэтому сейчас готовлюсь к отдыху, а затем надеюсь провести успешную предсезонку.

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Digger88
Digger88 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:27
Никогда такого не было, и вот опять!)
протон
протон
вчера в 20:20
не знаю кто так его раскрутил, что бы МЮ за него отдал такие бабки, учитывая что пацан в Серии А за Аталанту забил всего 9 мячей в 32 играх, играя ЦФ, извините конечно но МЮ просто развели на бабки!
ug9b9vjw2uv6
ug9b9vjw2uv6
вчера в 16:47
Компенсация за разрыв контракта большая, можно спать спокойно.
Гость
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