Защитник сборной Аргентины близок к переходу в «Марсель»

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вчера, 15:40

«Марсель» и «Ланс» близки к достижению соглашения о трансфере защитника «кроваво-золотых» и сборной Аргентины . Сумма данной сделки составит примерно 20 миллионов евро. Аргентинский защитник дал своё согласие и, как ожидается, в ближайшие дни подпишет контракт до лета 2030 года.

Медина выступает за «Ланс» с июля 2020 года. В прошедшем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 31 матч во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 17 карточек (16 жёлтых и красную). Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» проявляет интерес к защитнику «Марселя».