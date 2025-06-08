«Милан» заинтересован в приобретении лучшего вратаря Серии А

Спортивный директор «Милана» Игли Таре провёл встречу с агентами вратаря «Ромы» Миле Свилара. «Россонери» готовы предложить игроку контракт до лета 2030 года с зарплатой 3,3 миллиона евро за сезон. «Рома» не хочет отпускать Свилара.
Напомним, 25-летний голкипер перешёл в стан римлян из «Бенфики» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Свилар был признан лучшим вратарём Серии А. На его счету 51 матч во всех турнирах, 51 пропущенный мяч и 19 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает серба в 17 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер вратаря «Милана» Мика Меньяна.
Как может сейчас Милан знать, может он себе Свилара позволить??? Возможно на него денег не хватит и придётся брать ВМС.
Поэтому это совсем не глупый вопрос. В жизни кучу раз сталкивался, когда работодатель выгонял сотрудников, которые в край о.уели. Даже не смотря на то, что работать некому. И моё мнение, да Меньян, Тео и португальский рэпер в край о.уели. Показывают себя полными непрофессионалами, а требуют у клуба заоблачные зарплаты.
И всё-таки твой вопрос некорректен. Так как многие клубы зависят от продаж игроков, из этого и формируется их трансферный бюджет. И Милан нынче такой. А от о.уевших надо без сожаления избавляться.
Как может сейчас Милан знать, может он себе Свилара позволить??? Возможно на него денег не хватит и придётся брать ВМС.
Поэтому это совсем не глупый вопрос. В жизни кучу раз сталкивался, когда работодатель выгонял сотрудников, которые в край о.уели. Даже не смотря на то, что работать некому. И моё мнение, да Меньян, Тео и португальский рэпер в край о.уели. Показывают себя полными непрофессионалами, а требуют у клуба заоблачные зарплаты.
И всё-таки твой вопрос некорректен. Так как многие клубы зависят от продаж игроков, из этого и формируется их трансферный бюджет. И Милан нынче такой. А от о.уевших надо без сожаления избавляться.
Меньян же, на фоне го* на, которое бегает у Милана в поле, ещё ого-го. Сам же пишешь что нет гарантии даже на Свилара, и даже в случае его подписания, где гарантия, что он не понт?
Неубедительные у тебя доводы, чувак.
Меньян же, на фоне го* на, которое бегает у Милана в поле, ещё ого-го. Сам же пишешь что нет гарантии даже на Свилара, и даже в случае его подписания, где гарантия, что он не понт?
Неубедительные у тебя доводы, чувак.
Кто решил Милана денег в ЛЧ, пропустив слабый удар в ближний угол в матче с Фейенордом??? Да, дальше Милану делать было нечего. Но клуб лишился 10-20 млн. Спасибо Меньяну в первой игре и спасибо Эрнандесу во второй.
Меньян по этому сезону самый настоящий середняк, который только ради бабла и хотел остаться в Милане.
Лучше продать его сейчас, чем через год бесплатно отпустить.
Где уверенность, что деградирующий Меньян ещё хуже не будет играть в следующем сезоне???
Так что всё неубедительно как-то.
Кто решил Милана денег в ЛЧ, пропустив слабый удар в ближний угол в матче с Фейенордом??? Да, дальше Милану делать было нечего. Но клуб лишился 10-20 млн. Спасибо Меньяну в первой игре и спасибо Эрнандесу во второй.
Меньян по этому сезону самый настоящий середняк, который только ради бабла и хотел остаться в Милане.
Лучше продать его сейчас, чем через год бесплатно отпустить.
Где уверенность, что деградирующий Меньян ещё хуже не будет играть в следующем сезоне???
Так что всё неубедительно как-то.