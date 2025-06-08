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«Милан» заинтересован в приобретении лучшего вратаря Серии А

вчера, 14:25

Спортивный директор «Милана» Игли Таре провёл встречу с агентами вратаря «Ромы» Миле Свилара. «Россонери» готовы предложить игроку контракт до лета 2030 года с зарплатой 3,3 миллиона евро за сезон. «Рома» не хочет отпускать Свилара.

Напомним, 25-летний голкипер перешёл в стан римлян из «Бенфики» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Свилар был признан лучшим вратарём Серии А. На его счету 51 матч во всех турнирах, 51 пропущенный мяч и 19 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает серба в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер вратаря «Милана» Мика Меньяна.

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Все комментарии
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:54, ред.
Милан возьмёт вратаря, это 100%. Кто это будет, Свилар или ВМС будет зависеть от имеющихся денег. У Милана есть свой молодой вратарь. Лучше на него ставку сделать, чем х.. пойми на кого.
Не было бы его ошибки, Милан бы не проиграл тот матч. И самое х..вое, что у него таких ошибок в сезоне не мало.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
    catal
    catal
    вчера в 16:07
    Неплохой обмен получается, если 17 млн. От Меньяна избавиться за 18, а Свилара купить за 17. Бинго.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:47
    У меня они более убедительные чем у тебя.
    Кто решил Милана денег в ЛЧ, пропустив слабый удар в ближний угол в матче с Фейенордом??? Да, дальше Милану делать было нечего. Но клуб лишился 10-20 млн. Спасибо Меньяну в первой игре и спасибо Эрнандесу во второй.
    Меньян по этому сезону самый настоящий середняк, который только ради бабла и хотел остаться в Милане.
    Лучше продать его сейчас, чем через год бесплатно отпустить.
    Где уверенность, что деградирующий Меньян ещё хуже не будет играть в следующем сезоне???

    Так что всё неубедительно как-то.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 15:34, ред.
    ))) Милан сейчас абсолютно не в том положении, чтоб сначала распродать, а потом набирать в клуб НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ. Команда за бортом ЕК и путевые ребята туда точно не пойдут, а придут временщики- середняки за баблом.
    Меньян же, на фоне го* на, которое бегает у Милана в поле, ещё ого-го. Сам же пишешь что нет гарантии даже на Свилара, и даже в случае его подписания, где гарантия, что он не понт?

    Неубедительные у тебя доводы, чувак.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:20
    И опять же смысл удерживать игрока, если он поставил в известность руководство, что хочет покинуть клуб??? Насильно удерживать его ещё один, а потом бесплатно отпустить???
    Надо знать все тонкости в этом деле, что бы критиковать.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:17
    Бл..., у Милана бюджет клуба зависит от продаж. Исходя из того, за сколько кого Милан толкнёт в это ТО и будет зависеть кого можно подписать.
    Как может сейчас Милан знать, может он себе Свилара позволить??? Возможно на него денег не хватит и придётся брать ВМС.
    Поэтому это совсем не глупый вопрос. В жизни кучу раз сталкивался, когда работодатель выгонял сотрудников, которые в край о.уели. Даже не смотря на то, что работать некому. И моё мнение, да Меньян, Тео и португальский рэпер в край о.уели. Показывают себя полными непрофессионалами, а требуют у клуба заоблачные зарплаты.

    И всё-таки твой вопрос некорректен. Так как многие клубы зависят от продаж игроков, из этого и формируется их трансферный бюджет. И Милан нынче такой. А от о.уевших надо без сожаления избавляться.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 15:08
    Ты вроде неплохо пишешь, но задаёшь совсем глупый вопрос..., на который я тебе отвечу вопросом.
    Ты сначала нового работника найдёшь, а потом уволишь старого ? Или наоборот?
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 14:40
    И да шаги клуба очень логичны. Избавиться от токсичного мусора, игроков которые ставят себя выше клуба. Вопрос в другом, что Милан купит вместо них. Но учитывая, что многие даже себя вели как непрофессионалы, то их сплав абсолютно логичен.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 14:38
    Объясни одно, зачем Милану продлевать контракт с Меньяном на его условиях, после провального сезона, в том числе в его исполнении???
    И да, Меньян сам бежит из клуба, это его желание. Ему ведь не хотят давать огромную зарплату, которую он не заслужил. Зато в Челси можно её выбить.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 14:31
    Сначала Меньяна продали, а потом вратаря ищут, побираются.

    Какие всё таки дауны в Милане рулят...
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Jean_Valjean (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Добрый день. Меры приняты.
    Гость
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