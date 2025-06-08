«Милан» заинтересован в приобретении лучшего вратаря Серии А

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вчера, 14:25

Спортивный директор «Милана» провёл встречу с агентами вратаря «Ромы» . «Россонери» готовы предложить игроку контракт до лета 2030 года с зарплатой 3,3 миллиона евро за сезон. «Рома» не хочет отпускать Свилара.

Напомним, 25-летний голкипер перешёл в стан римлян из «Бенфики» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне Свилар был признан лучшим вратарём Серии А. На его счету 51 матч во всех турнирах, 51 пропущенный мяч и 19 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает серба в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» согласовал трансфер вратаря «Милана» Мика Меньяна.