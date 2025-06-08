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«Арсенал» надеется подписать Шешко этим летом

вчера, 14:41

«Арсенал» надеется подписать этим летом молодого форварда из Бундеслиги — нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко.

«Канониры» ещё не согласовали сумму компенсации с немецким клубом, однако в Лондоне уверены, что сделка будет завершена.

Шешко заинтересован в переходе в команду Микеля Артеты и ожидает, что клубы смогут достичь соглашения.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:59
Жаль, очень жаль....я до последнего надеялся, что подпишут Дьекереша, но увы, видимо это в генах клуба заложено, брать не готовых топ игроков, а молодых с задатками роста и лепить из них что-то.....Венгер этим занимался, теперь вот Артета продолжает дело француза...
Я не говорю, что Шешко дно, нет, он толковый, но сырой, ему еще пахать и пахать, а вот швед сейчас на пике формы, гоьовый страйкер, вот такого игрока хотелось....но кто я и кто Артета, ему конечно же виднее
Гость
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