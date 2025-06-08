«Арсенал» надеется подписать Шешко этим летом

«Арсенал» надеется подписать этим летом молодого форварда из Бундеслиги — нападающего «Лейпцига» Беньямина Шешко.
«Канониры» ещё не согласовали сумму компенсации с немецким клубом, однако в Лондоне уверены, что сделка будет завершена.
Шешко заинтересован в переходе в команду Микеля Артеты и ожидает, что клубы смогут достичь соглашения.
Я не говорю, что Шешко дно, нет, он толковый, но сырой, ему еще пахать и пахать, а вот швед сейчас на пике формы, гоьовый страйкер, вот такого игрока хотелось....но кто я и кто Артета, ему конечно же виднее
Я не говорю, что Шешко дно, нет, он толковый, но сырой, ему еще пахать и пахать, а вот швед сейчас на пике формы, гоьовый страйкер, вот такого игрока хотелось....но кто я и кто Артета, ему конечно же виднее