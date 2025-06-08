«Арсенал» надеется подписать Шешко этим летом

1749382886

вчера, 14:41

«Арсенал» надеется подписать этим летом молодого форварда из Бундеслиги — нападающего «Лейпцига» .

«Канониры» ещё не согласовали сумму компенсации с немецким клубом, однако в Лондоне уверены, что сделка будет завершена.

Шешко заинтересован в переходе в команду и ожидает, что клубы смогут достичь соглашения.