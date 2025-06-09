У Левандовского лопнуло терпение. Новый уровень конфликта с тренером Польши – Роберт отказывается играть

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вчера, 13:04

Недоволен сменой капитана.

У сборной Польши важный матч в июне. После товарищеской игры против Молдавии «белым орлам» предстоит встретиться с командой Финляндии в рамках отбора на Чемпионат мира-2026. Подготовка к встрече омрачилась неожиданным конфликтом между лидером поляков Робертом Левандовским и главным тренером национальной команды Михалом Пробецем.

Звоночек был ещё в марте – теперь полыхнуло

Польша отлично стартовала в отборочном цикле, в первых двух матчах «бело-красные» одержали две «сухие» победы – 1:0 с Литвой и 2:0 по итогам матча с Мальтой. Казалось бы, в группе с такими крепкими соперниками, как Нидерланды и Финляндия, это хороший показатель – но после матчей форвард команды Роберт Левандовски выступил с неожиданным заявлением:

Буду честен, нас ждёт много работы…, начиная от мелких элементов и заканчивая схемой игры, розыгрышем мяча. Нужно ответить себе на вопросы, которые стояли ещё перед этими матчами. Посмотрите, мы играем с Литвой и Мальтой, в сборной должно быть пять игроков моложе двадцати одного года, а кроме Кацпера Урбаньского, кажется никого не было.

Лето началось с третьей для «белых орлов» победы в 2025 году – и снова лидер команды оказался недоволен. Дошло до того, что Роберт отказался выступать в составе Польши, пока её тренирует Пробец.

Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность. Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире.

Судя по всему, руководству федерации футбола Польши придётся выбирать между наставником сборной и её лидером, что само по себе – дикость.

Дошло до невызова в сборную и смены капитана, Роберт говорит о ментальной усталости

В мартовском матче с Литвой единственный мяч забил как раз Роберт – но на следующую игру его оставили в запасе (появился на поле во втором тайме). На матчи в июне форвард «Барселоны» вообще не попал в состав. По словам Пробеца, это связано с тем, что в минувшем сезоне на него легла огромная нагрузка. Учитывая это, а также возраст футболиста, ему дали отдых. Роберт дополнил (в апреле у него была травма):

Я знаю, что меня часто оценивают как профессионала, а не как человека. Вернувшись после травмы, я сыграл два матча в чемпионате и сказал тренеру сборной Михалу Пробецу, что я плохо себя чувствую физически, но особенно психологически.

Против Молдавии сыграли в два форварда – вышли Букса и Гросицки. При этом забили профильный защитник Мэтти Кэш и центрхав Бартош Слиш. Капитаном тренер сделал Петра Зелиньского, отмечается, что эта мера – не временная. Её-то Левандовски и не оценил – отсюда резкое высказывание.

Неподходящее время

Конечно, действия Роберта поддаются объяснению. Он – главная звезда «белых орлов» и главная опция в атаке, часто именно он делает разницу на поле и приносит команде очки. Дело тут в другом. Команда проводит отборочный турнир к ЧМ -2026. «Бело-красным» досталась непростая группа. Тут есть стопроцентный фаворит – Нидерланды. Они, скорее всего заберут прямую путёвку – а полякам придётся бороться с финнами за выход в плей-офф. Та же сборная Финляндии ранее играла в сумасшедшей группе в квалификации к Евро-2024 – Дания, Словения, финны и Казахстан до последнего шли в предельной близости друг от друга, лишь в последних турах определилась расстановка сил. Это крайне выносливая и стрессоустойчивая команда.

В таких условиях у Польши нет права на ошибку с аутсайдерами группы – помимо этого важно хорошо сыграть с «филинами». Игры с Литвой и Мальтой прошли, как раз теперь предстоит важная проверка – игра с Финляндией. Аккурат перед ней Роберт выходит с заявлением об утерянном доверии. Это неизбежно скажется на атмосфере в раздевалке – и может тяжело аукнуться в игре.

Дилемма для федерации футбола

И ведь предстоящий матч – верхушка айсберга. Роберт не собирается возвращаться в сборную, пока её тренирует Пробец – команда рискует остаться без своего главного бомбардира, определяющей силы в финальной трети. Уже был случай, когда поляки увольняли наставника, предположительно, из-за недовольства Роберта – в 2021 году без работы остался Ежи Бженчек.

По одну сторону у федерации футбола – Пробец, с которым команда не теряет очки и пока идёт в лидерах в группе G. А по другую – футболист, который напрямую влияет на результат матча, лидер «Барселоны». При этом если выберут игрока, возникнет логичный вопрос – значит, тренера могут уволить из-за одного футболиста, даже если он приносил результат? Если оставят тренера, вопрос другой – как справляться без основной атакующей силы? Никто не сможет дать того же качества в атаке, какое давал Роберт. Удар по атмосфере в команде будет, как ни крути.

К слову, по последним данным, в этом конфликте федерация футбола Польши поддерживает Пробеца. По мнению руководства, у Левандовского неподходящий характер, чтобы быть капитаном, они недовольны отношением форварда. Поступок Роберта неизбежно навредит команде – его реплика наверняка дойдёт до игроков. Для команды позиция федерации должна пойти на пользу, другое дело – её ещё необходимо отстоять. Давление будет высочайшим.