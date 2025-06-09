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«Крылья Советов» покинули пять футболистов

вчера, 14:09

«Крылья Советов» объявили о расставании с пятью футболистами. Речь идёт о вратаре Богдане Овсянникове (40 игр); защитнике Илье Гапонове (57 игр, 3 гола); полузащитниках Романе Ежове (141 игра, 13 голов) и Денисе Якубе (77 игр, 2 гола); нападающем Дмитрии Цыпченко (105 игр, 17 голов).

Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на должность главного тренера команды Магомеда Адиева.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 05:47
Губернатор думает что хватит 11 человек +3 замены, великий комбинатор и совратитель. Особенно обидно за уход Овсянникова. Нормальный молодой вратарь, опять же самарский, если и Ломаев уйдет, то останутся 2 пенсионера, которым год простоять да бутсы на гвоздь(((
memphis
memphis
вчера в 17:31
Бесплатно пол состава выкинули. Идиоты... Губернатор добивает команду
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:47
Новая метла....)
протон
протон
вчера в 14:26
За Ежова обидно, остальным скатертью дорога
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:22
Ну, не знаю.
Из всех "покинувших", думаю, только Ежов может в какой-то хороший клуб в РПЛ перейти.
А Адиеву, как я понимаю, свободных агентов понаберут...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:20
Новый тренер строит новую команду
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:20
Зачем???
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