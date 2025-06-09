«Крылья Советов» покинули пять футболистов

«Крылья Советов» объявили о расставании с пятью футболистами. Речь идёт о вратаре Богдане Овсянникове (40 игр); защитнике Илье Гапонове (57 игр, 3 гола); полузащитниках Романе Ежове (141 игра, 13 голов) и Денисе Якубе (77 игр, 2 гола); нападающем Дмитрии Цыпченко (105 игр, 17 голов).
Ранее «Крылья Советов» объявили о назначении на должность главного тренера команды Магомеда Адиева.
Из всех "покинувших", думаю, только Ежов может в какой-то хороший клуб в РПЛ перейти.
А Адиеву, как я понимаю, свободных агентов понаберут...
Из всех "покинувших", думаю, только Ежов может в какой-то хороший клуб в РПЛ перейти.
А Адиеву, как я понимаю, свободных агентов понаберут...