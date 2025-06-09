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«Локомотив» продлил контракт с защитником, на которого претендовал «Зенит»

вчера, 12:19

«Локомотив» продлил контракт с защитником сборной России Александром Сильяновым до лета 2029 года.

«Локомотив» продлил контракт с защитником, на которого претендовал «Зенит»

Сильянов находится в системе «красно-зелёных» с 18 лет. За «Локомотив» 24-летний фланговый защитник сыграл 78 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 13 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне на счету Сильянова 37 матчей, гол, 2 ассиста и 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.

Ранее «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Алексеем Батраковым.

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Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 14:23
Интересно бы узнать, сколько агенты очередного "претендента" перечисляют в Газпром за пиар своих клиентов...
AlanW 1
AlanW 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:34
"Это очень хорошая новость и для болельщиков, и для клуба, и для игрока"
Забыли добавить, что и для Российского Футбола в целом, а то скоро появится новый клуб «Zenit São Petersburgo»
lotsman
lotsman
вчера в 13:12
Лучше напишите сразу на кого, в Локомотиве, Зенит НЕ претендовал, да и в других клубах тоже,))
Диванный профи
Диванный профи ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 12:34, ред.
судя по слухам Зенит хочет всех игроков со всех клубов скупить, а вам бы только повод дай.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Это очень хорошая новость и для болельщиков, и для клуба, и для игрока. Сильянов принял верное решение. А Зенит уже в открытую пытается превратить в фарм-клубы все российские команды. Неужели РФС не видит, что Газпром вредит нашему футболу? Хотя, о чем это я...
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