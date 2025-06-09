«Локомотив» продлил контракт с защитником, на которого претендовал «Зенит»

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вчера, 12:19

«Локомотив» продлил контракт с защитником сборной России до лета 2029 года.

Сильянов находится в системе «красно-зелёных» с 18 лет. За «Локомотив» 24-летний фланговый защитник сыграл 78 матчей, в которых забил 3 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 13 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне на счету Сильянова 37 матчей, гол, 2 ассиста и 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 6 миллионов евро.

Ранее «Локомотив» продлил контракт с полузащитником Алексеем Батраковым.