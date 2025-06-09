Киву возглавил «Интер». Контракт — до 2027 года

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вчера, 17:43

Миланский «Интер» объявил о назначении своего бывшего защитника на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2027 года.

Румынский специалист сменил на этом посту Симоне Индзаги, который перешёл в «Аль-Хиляль».