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Киву возглавил «Интер». Контракт — до 2027 года

вчера, 17:43

Миланский «Интер» объявил о назначении своего бывшего защитника Кристиана Киву на пост главного тренера. Стороны подписали контракт до 2027 года.

Киву возглавил «Интер». Контракт — до 2027 года

Румынский специалист сменил на этом посту Симоне Индзаги, который перешёл в «Аль-Хиляль».

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Все комментарии
nikolah
nikolah
вчера в 22:29, ред.
Удачи Танкист! Ждем подвигов на тренерском поприще!
AleS
AleS
вчера в 19:02
Киву лучший!
Вещий
Вещий
вчера в 18:58
Что Интер перемудрил с тренером... дотянет ли до Нового года?
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:58
Вот он и отправит их в Серию Б
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 18:25
Удачи танкист!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:22
единственный плюс, это то, что Киву нерадзурри до мозга костей.
и здорово, что его помощником будет Вальтер Самуэль.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:13
Этого все ожидали ведь информация уже была
ph39t2snwa6j
ph39t2snwa6j
вчера в 17:47
А вот это уже будет кирдык мученикам финала!
Гость
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