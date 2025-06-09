Агент Батракова высказался на тему отступных в новом контракте игрока

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв прокомментировал новость о том, что игрок подписал новый контракт с «красно-зелёными».
Не считаю, что переговоры были долгими. У нас был ряд вопросов, по которым мы не могли прийти к общему знаменателю. Время абсолютно терпело, шаг за шагом мы двигались друг другу навстречу. И Алексей, и клуб остались довольны новым соглашением.
С отступными был непростой вопрос. Нельзя сказать, что их сумма — наша победа. Она устроила всех, никто не вышел из переговоров неудовлетворённым. Что касается цифры, на данный момент она останется внутри клуба. Когда-нибудь она обязательно станет известна.
Отступные для европейских клубов? Да, есть такая опция, которой игрок может воспользоваться. Что касается российских команд, сумма в гипотетических обсуждениях будет только договорной. С точки зрения развития карьеры мы видим следующим шагом большой европейский клуб.
Возможен ли переход в Европу этим летом? Если придёт большая европейская команда, мы с удовольствием рассмотрим их предложение.
На первом месте у них одномоментная выгода, на втором и на третьем тоже. Карьера игрока их интересует в последнюю очередь. Раньше вроде бы интересы Алексея представлял его отец. Жаль, что теперь это делает агент.
На первом месте у них одномоментная выгода, на втором и на третьем тоже. Карьера игрока их интересует в последнюю очередь. Раньше вроде бы интересы Алексея представлял его отец. Жаль, что теперь это делает агент.