Агент Батракова высказался на тему отступных в новом контракте игрока

Агент полузащитника «Локомотива» и сборной России прокомментировал новость о том, что игрок подписал новый контракт с «красно-зелёными».

Не считаю, что переговоры были долгими. У нас был ряд вопросов, по которым мы не могли прийти к общему знаменателю. Время абсолютно терпело, шаг за шагом мы двигались друг другу навстречу. И Алексей, и клуб остались довольны новым соглашением.

С отступными был непростой вопрос. Нельзя сказать, что их сумма — наша победа. Она устроила всех, никто не вышел из переговоров неудовлетворённым. Что касается цифры, на данный момент она останется внутри клуба. Когда-нибудь она обязательно станет известна.

Отступные для европейских клубов? Да, есть такая опция, которой игрок может воспользоваться. Что касается российских команд, сумма в гипотетических обсуждениях будет только договорной. С точки зрения развития карьеры мы видим следующим шагом большой европейский клуб.

Возможен ли переход в Европу этим летом? Если придёт большая европейская команда, мы с удовольствием рассмотрим их предложение.