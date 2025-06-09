«Вест Хэм» объявил о расставании с семью игроками

«Вест Хэм» опубликовал список игроков, которые покинут клуб.

Как было объявлено ранее, четыре игрока первой команды — Аарон Крессуэлл, Лукаш Фабьянски, Владимир Цоуфал и Дэнни Ингс — официально покинут клуб, когда их контракты истекут 30 июня.

Защитник сборной Франции Курт Зума, который также входил в состав победителей Лиги Европы 2023 года, также официально покинет клуб в конце этого месяца.

30-летний игрок, который в настоящее время находится в аренде в клубе «Аль-Оруба» в Саудовской профессиональной лиге, уйдёт после четырёх лет, в течение которых он сыграл 103 матча, забил шесть голов и был капитаном команды в сезоне 2023/24.

«Вест Хэм» хотел бы признать вклад Курта в наш исторический европейский успех и поблагодарить его за его преданность делу и упорную работу в составе «бордово-синих».

Учитывая уникальную ситуацию Майкла Антонио после его серьёзного дорожно-транспортного происшествия в декабре 2024 года, не будет никакого официального решения и объявления о его будущем до тех пор, пока это не будет сочтено правильным и уместным. Однако, поскольку его текущий контракт также истекает 30 июня, для целей процедуры списка удержанных игроков Премьер-лиги в конце сезона 2024/25 Майкл будет указан как свободный трансфер.

Как давний, уважаемый игрок и горячо любимый член семьи «Вест Хэма», абсолютным приоритетом клуба в настоящее время является личная поддержка Майкла в его пути к возобновлению игры на самом высоком уровне.