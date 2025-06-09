Киву прокомментировал своё назначение в «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» поделился эмоциями от подписания контракта с клубом.

Предоставленная мне возможность – большая честь для меня. У меня есть страсть и амбиции, и я передам их своим игрокам, поскольку мы должны делать то, чего заслуживает наша команда: идти до конца и бороться за победу. Мы хотим завершить этот сезон как можно лучше, и у всех нас должна быть страсть, необходимая для достижения результатов. Нам нужно быть эффективными. Моя работа начнётся с клубного чемпионата мира, мы должны постараться выиграть этот трофей.