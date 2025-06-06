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Мадридский «Реал» продемонстрировал домашнюю форму на новый сезон

вчера, 12:15

Мадридский «Реал» продемонстрировал домашнюю форму на предстоящий сезон:

«Реал Мадрид» и adidas представляют форму сезона-2025/26, разработанную в честь истории «Сантьяго Бернабеу» и ДНК самого успешного клуба. Это современный и элегантный комплект, сочетающий в себе текстуры и линии старого и современного стадионов. Футболка имеет желтую окантовку, вдохновленную цветом герба, и круглый вырез. Изготовленная из самых современных материалов, она оснащена новейшими технологиями adidas, чтобы максимизировать циркуляцию воздуха и сохранять игроков в прохладе во время матчей.

Мадридский «Реал» продемонстрировал домашнюю форму на новый сезон

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:44
это большой, заслуженный успех !
протон
протон
вчера в 12:19
Теперь Черепашка будет в настоящем панцире бегать
Гость
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