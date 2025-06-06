Мадридский «Реал» продемонстрировал домашнюю форму на новый сезон

Мадридский «Реал» продемонстрировал домашнюю форму на предстоящий сезон:

«Реал Мадрид» и adidas представляют форму сезона-2025/26, разработанную в честь истории «Сантьяго Бернабеу» и ДНК самого успешного клуба. Это современный и элегантный комплект, сочетающий в себе текстуры и линии старого и современного стадионов. Футболка имеет желтую окантовку, вдохновленную цветом герба, и круглый вырез. Изготовленная из самых современных материалов, она оснащена новейшими технологиями adidas, чтобы максимизировать циркуляцию воздуха и сохранять игроков в прохладе во время матчей.