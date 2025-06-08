СПАЛ снялся с итальянской Серии C

Пресс-служба СПАЛа объявила о том, что клуб не примет участия в сезоне 2025/26 Серии C.

Это болезненный результат, ставший следствием многочисленных попыток найти конкретные решения, которые могли бы обеспечить продолжение спортивного и корпоративного проекта. К сожалению, текущие условия сделали это невозможным.

За последние четыре года владельцы приложили значительные финансовые усилия, инвестировав 50 миллионов евро фактическими деньгами (включая 12 миллионов евро только в последний сезон) в попытке возродить СПАЛ , с целью дать городу Феррара команду, достойную его истории и страсти. Однако, несмотря на полную приверженность и участие акционеров, достигнутые спортивные результаты не оправдали ожиданий и не соответствовали уровню вложенных средств.

Кроме того, становится всё труднее получать новое финансирование и привлекать внешние стороны, готовые поддержать такой сложный проект, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по налаживанию партнёрских отношений или смене владельцев.

Как уже упоминалось ранее, один из партнёров, выразивший намерение присоединиться к группе владельцев со значительными инвестициями, отказался от участия после неприятного инцидента, когда несколько месяцев назад некоторые так называемые «фанаты» физически и жестоко напали на игроков СПАЛ во время тренировки.