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СПАЛ снялся с итальянской Серии C

сегодня, 01:31

Пресс-служба СПАЛа объявила о том, что клуб не примет участия в сезоне 2025/26 Серии C.

Это болезненный результат, ставший следствием многочисленных попыток найти конкретные решения, которые могли бы обеспечить продолжение спортивного и корпоративного проекта. К сожалению, текущие условия сделали это невозможным.

За последние четыре года владельцы приложили значительные финансовые усилия, инвестировав 50 миллионов евро фактическими деньгами (включая 12 миллионов евро только в последний сезон) в попытке возродить СПАЛ, с целью дать городу Феррара команду, достойную его истории и страсти. Однако, несмотря на полную приверженность и участие акционеров, достигнутые спортивные результаты не оправдали ожиданий и не соответствовали уровню вложенных средств.

Кроме того, становится всё труднее получать новое финансирование и привлекать внешние стороны, готовые поддержать такой сложный проект, несмотря на многочисленные переговоры и усилия по налаживанию партнёрских отношений или смене владельцев.

Как уже упоминалось ранее, один из партнёров, выразивший намерение присоединиться к группе владельцев со значительными инвестициями, отказался от участия после неприятного инцидента, когда несколько месяцев назад некоторые так называемые «фанаты» физически и жестоко напали на игроков СПАЛ во время тренировки.

Однако, чтобы внести ясность, право собственности СПАЛ остаётся неизменным, и, несмотря на неточную информацию и необоснованные заявления, мы не «обанкротились», а клуб не подавал заявление о банкротстве. В ближайшие дни мы оценим доступные варианты, включая возможность регистрации клуба, полноправными владельцами которого мы остаёмся, в низшем дивизионе.

По итогам сезона 2019/20 команда после трёх лет выступлений покинула Серию А. Кампанию 2024/25 клуб провёл в Серии C, заняв 17-е место в группе B.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:19
Нант финишировал на тринадцатом месте в Лиге 1 в прошедшем сезоне.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:41
Жаль конечно, но вы не первые и не последние, кто страдает от "стандартов" УЕФА
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:26
И в европейских чемпионатах такое случается ☝️😉🤷🏻‍♂️
adekvat
adekvat ответ Горожане (раскрыть)
сегодня в 08:12
И Анжи, и Химки когда то выступали в высшей лиге, и Нант. Ни что в этом мире не постоянно.
1 984
1 984
сегодня в 07:37
Выбор группы
1 984
1 984
сегодня в 07:35
Как разбить большую ставку на маленькие. Вместо одной ставки на 1000, получилось 10 ставок на 100.
1 984
1 984
сегодня в 07:31
Итак, на данный момент набралось пятеро желающих сыграть в конкурс непосредственно прогнозов с равными возможностями. Из уважения к собравшимся конкурс на июль запущу, но продлять на постянку вряд ли стану.
Теперь инструкция для новичков как заявиться:
1. Благодаря гениальным решениям создателей для попадания в группу без призов на следующий месяц необходимо в текущем сделать не менее 30 ставок в текущем (не 5, не 10, а именно 30). Для тех, кто столько не ставит - можно разбить одну ставку на несколько (смотри мои ставки в этом месяце). Я сделал 3 ставки по 1000. Каждую ставку разбил на 10 (позже приложу скрин). Не очень удобно, но все вопросы к организаторам.
2. После проставки 30 ставок на главной странице конкурса в верхнем правом углу появится опросник, в каком турнире вы хотите участвовать в следующем месяце. Выбираете группу Без призов.
3. В июле вы участник самой честной и справедливой группы.

P.S. Если кто-то ещё захочет участвовать - будем всем рады.

P.P.S. По правилам установленным организаторами число участников группы без призов должно быть от 20 до 30 участников, поэтому для функционирования в группе будут 15 статистов (агенты Смиты). Они не будут принимать участия в конкурсе, но, если будет продление конкурса на август - они сделают по 30 минимальных ставок.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:23
Незавидная участь постигла некогда клуб игравший в Высшей Лиге Италии
Горожане
Горожане
сегодня в 05:39
Ещё недавно СПАЛ выступал в серии А.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:35
Итальянский футбол не заметит этого
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:43
"Однако, чтобы внести ясность, право собственности СПАЛ остаётся неизменным, и, несмотря на неточную информацию и необоснованные заявления, мы не «обанкротились»," а просто нам надо немного "вздремнуть" , ну а потом с новыми силами...)))
Гость
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