Защитник Эли Даса покинул «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что защитник Эли Даса покинул команду.
Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом подошёл к концу. Даса выступал за «Динамо» с 2022 года.
Пресс-служба «Динамо» сообщает, что защитник Эли Даса покинул команду.
Контракт 32-летнего футболиста с московским клубом подошёл к концу. Даса выступал за «Динамо» с 2022 года.
А его единственный гол за Динамо (Спартаку в кубке 02.10.24), запомнился многим. Матч тот мы проиграли, но гол был чудо как хорош, один из лучших голов Динамо в сезоне..
Удачи Дасе в продолжени карьеры.
А его единственный гол за Динамо (Спартаку в кубке 02.10.24), запомнился многим. Матч тот мы проиграли, но гол был чудо как хорош, один из лучших голов Динамо в сезоне..
Удачи Дасе в продолжени карьеры.
Как Вы знаете я очень , очень давно не участвовал в "разборках", (и не собираюсь это делать) но повторюсь,
обратите пожалуйста внимание на провокации Байкала...
Вы ведь понимаете, что любой нормальный человек терпеть это не сможет.
Почему этот один юзер вечно с кем то в "полемиках"?
Как Вы знаете я очень , очень давно не участвовал в "разборках", (и не собираюсь это делать) но повторюсь,
обратите пожалуйста внимание на провокации Байкала...
Вы ведь понимаете, что любой нормальный человек терпеть это не сможет.
Почему этот один юзер вечно с кем то в "полемиках"?
Само это слово не является оскорбительным, при этом лучше не участвовать в каких-то разборках, "драках" на сайте.
Само это слово не является оскорбительным, при этом лучше не участвовать в каких-то разборках, "драках" на сайте.
Могу ли я использовать слово "писатель" в адрес не писателя?
Например как ко мне (Байкал"):
"Кстати одному "писателю" надоело писать содержательные комментария и он вчера весь день писал один и тот же комментарий (Это футбол!)) в разных темах."
Могу ли я использовать слово "писатель" в адрес не писателя?
Например как ко мне (Байкал"):
"Кстати одному "писателю" надоело писать содержательные комментария и он вчера весь день писал один и тот же комментарий (Это футбол!)) в разных темах."