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Защитник Эли Даса покинул «Динамо»

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баск
баск
вчера в 20:11
Эх, хороший Эли парень, жаль только в футбол играет посредственно и вряд ли был всерьёз полезен команде за время своего контракта, хотя более-менее удачные матчи, пожалуй, случались.

А его единственный гол за Динамо (Спартаку в кубке 02.10.24), запомнился многим. Матч тот мы проиграли, но гол был чудо как хорош, один из лучших голов Динамо в сезоне..

Удачи Дасе в продолжени карьеры.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:06
Спасибо за ответ.
Как Вы знаете я очень , очень давно не участвовал в "разборках", (и не собираюсь это делать) но повторюсь,
обратите пожалуйста внимание на провокации Байкала...
Вы ведь понимаете, что любой нормальный человек терпеть это не сможет.
Почему этот один юзер вечно с кем то в "полемиках"?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:57
Здравствуйте.

Само это слово не является оскорбительным, при этом лучше не участвовать в каких-то разборках, "драках" на сайте.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:49, ред.
Уважаемый модератор!

Могу ли я использовать слово "писатель" в адрес не писателя?

Например как ко мне (Байкал"):
"Кстати одному "писателю" надоело писать содержательные комментария и он вчера весь день писал один и тот же комментарий (Это футбол!)) в разных темах."
Гость
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