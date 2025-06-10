«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Равиля Нетфуллина

Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе полузащитника Равиля Нетфуллина.
Контракт с 32-летним футболистом был разорван по ободному согласию сторон.
Пресс-служба «Торпедо» объявила об уходе полузащитника Равиля Нетфуллина.
Контракт с 32-летним футболистом был разорван по ободному согласию сторон.
После этого Торпедо провело несколько неудачных матчей в начале 2025 года. Равиль не забил пенальти, кажется Уфе. Проиграли Черноморцу, Ротору и Чайке, плюс два гола в конце от Алании. Конец сезона Равиль доигрывал на скамейке запасных.
После этого Торпедо провело несколько неудачных матчей в начале 2025 года. Равиль не забил пенальти, кажется Уфе. Проиграли Черноморцу, Ротору и Чайке, плюс два гола в конце от Алании. Конец сезона Равиль доигрывал на скамейке запасных.