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ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Равиля Нетфуллина

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Кроманьонец Неандертальцин
Кроманьонец Неандертальцин
вчера в 21:26
Было ожидаемо после того как владельцем Торпедо стал Леонид Давыдович Соболев. Там еще гендиректор сменился в декабре.
После этого Торпедо провело несколько неудачных матчей в начале 2025 года. Равиль не забил пенальти, кажется Уфе. Проиграли Черноморцу, Ротору и Чайке, плюс два гола в конце от Алании. Конец сезона Равиль доигрывал на скамейке запасных.
Вещий
Вещий
вчера в 19:29
Непонятно кого и что не устраивало... интересно куда Равиль навострился....
Гость
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