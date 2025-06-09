Сборная Бельгии выиграла у Уэльса

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вчера, 23:48

Бельгия обыграла Уэльс в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат мира-2026 со счётом 4:3.

На 15-й минуте первый гол забил бельгиец Ромелу Лукаку, реализовав 11-метровый. На 19-й счёт удвоил Юри Тилеманс, а на 27-й отличился Жереми Доку — 3:0. На 45+7-й игрок Уэльса Гарри Уилсон один мяч отыграл ударом с 11 метров, на 51-й Сорба Томас сделал счёт 3:2, а на 70-й Бреннан Джонсон сравнял. Но на 88-й минуте Кевин Де Брюйне принес бельгийцам победу — 4:3.