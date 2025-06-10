 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Покер Гладышева принёс сборной России победу над Беларусью

вчера, 21:54
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (1:4).

Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий сборной России Ярослав Гладышев. На 24-й минуте Гладышев удвоил преимущество своей команды. На 33-й минуте Гладышев оформил хет-трик, а на 52-й минуте — покер. Валерий Громыко на 54-й сократил отставание хозяев в счёте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт РФС
Сборная Узбекистана одержала разгромную победу над Катаром
Вчера, 19:04
Сборная Бельгии выиграла у Уэльса
09 июня
Сборная Италии обыграла Молдавию
09 июня
Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций
09 июня
ОфициальноФранция обыграла Германию в матче за третье место Лиги наций
08 июня
Албания и Сербия не выявили победителя в игре отбора ЧМ-2026
07 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 00:40
Почему белорусы сыграли так слабо, не пойму. В первом тайме два полумомента у наших ворот, да с середины второго встрепенулись, когда счёт стал неприличным. Многие ребята играют за границей в не самых захудалых клубах и могли бы постараться, чтобы не огорчать своих болельщиков. Тем более что россияне показали средненький футбол, который, правда, на фоне невзрачной игры хозяев кому - то мог показаться выдающимся. Но только на фоне.
Не ожидал от наших соседей такого "подвоха" и потому огорчён.
Sergo81
Sergo81 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 00:04
Да, не дорого. Попробовали бы они наших напов за такие деньги купить)). Заболотный дороже стоит, наверное)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Нет уж....
Пусть уж всё столичное остаётся в столице...))
Хватит Бакаевых-Соболевых....
Удачи Гладышеву..Батракову...Кисляку в своих клубах...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:40
Скорее в Зените)...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 23:16
Порту его купил за 380 000 евро
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:10, ред.
И так картошка дорогая...а тут ещё Гладышев со своим покером
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:07
Стадион великолепный,
бенефис Гладышева,
Сб. Беларуси хороша, а Нигерии лучше ))).
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:42
Просто красавчик Ярик! Безмерно раД за него.
Сп62
Сп62
вчера в 22:24
На мой взгляд, счёт не по игре. В первом тайме у нас было не так уж много острых атак, но мячи залетали регулярно. Хорошо работал левый край во главе с Пеняевым. Сергеев был хорош в оттяжке при развитии атаке, так и в её завершении. У белорусов прекрасен был Мельниченко.
Lobo77
Lobo77 ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:23
Не Гладыш - но Гладиус! (с)
Vladimir808
Vladimir808 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:10
Нет, просто игрок из Нижнего Новгорода)
Sergo81
Sergo81
вчера в 22:07
Включил в конце первого тайма и офигел. У белорусов подрастает звезда. Техничный, хорошо двигается, один в один любого обыгрывал, поучаствовал во всех опасных моментах белорусов. Один минус-слабый удар пока. Думаю кто такой ? Полез смотреть, а его Порту уже зацепила. Мельниченко.
баск
баск
вчера в 22:05
Не буду оригинальным, если от души поздравлю Ярика.)

Дебютные голы за сборную это всегда приятно.
Причём, Беларусь собиралась сегодня дать бой своему более сильному
сопернику, и этот настрой не остался незамеченным буками и капперами.

Так, биржевые котировки ставок на этот матч предполагали более чем 40%-ную вероятность того, что Беларусь не проиграет, а такие цифры не очень-то отражают отношения заведомого фаворита и явного андердога.

И тем не менее, надежды хозяев уже к исходу получаса полностью разбил хет-трик Гладышева, сразу после перерыва как-то уже буднично перетекший в покер.
Ярик большой молодец, взрослеет, продолжая изживать привычку к сибаритству
и расконцентрированности и становясь всё более острым форвардом.

Весьма характерно на этот счёт выглядела обескураживающе открытая, прям по-детски счастливая улыбка Карпина..)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:01
Ну всё....ждем его.... в ПСЖ....
Capral
Capral
вчера в 22:01
Гладышев- талант, способный, вдумчивый игрок, могущий сыграть в подыгрыше и сам решить судьбу эпизода. Кроме всего- очень скромный, спокойный человек.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 21:59
Всё, звезда мирового масштаба!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:57, ред.
Гладышев решил показать себя будущему клубному наставнику во всей красе. Может и пятый бы забил, но Валерий Георгиевич решил, что и так достаточно.))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Наши сделали белорусам "Чык - чырык"!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 