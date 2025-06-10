Покер Гладышева принёс сборной России победу над Беларусью

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (1:4).
Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий сборной России Ярослав Гладышев. На 24-й минуте Гладышев удвоил преимущество своей команды. На 33-й минуте Гладышев оформил хет-трик, а на 52-й минуте — покер. Валерий Громыко на 54-й сократил отставание хозяев в счёте.
Дебютные голы за сборную это всегда приятно.
Причём, Беларусь собиралась сегодня дать бой своему более сильному
сопернику, и этот настрой не остался незамеченным буками и капперами.
Так, биржевые котировки ставок на этот матч предполагали более чем 40%-ную вероятность того, что Беларусь не проиграет, а такие цифры не очень-то отражают отношения заведомого фаворита и явного андердога.
И тем не менее, надежды хозяев уже к исходу получаса полностью разбил хет-трик Гладышева, сразу после перерыва как-то уже буднично перетекший в покер.
Ярик большой молодец, взрослеет, продолжая изживать привычку к сибаритству
и расконцентрированности и становясь всё более острым форвардом.
Весьма характерно на этот счёт выглядела обескураживающе открытая, прям по-детски счастливая улыбка Карпина..)
Дебютные голы за сборную это всегда приятно.
Причём, Беларусь собиралась сегодня дать бой своему более сильному
сопернику, и этот настрой не остался незамеченным буками и капперами.
Так, биржевые котировки ставок на этот матч предполагали более чем 40%-ную вероятность того, что Беларусь не проиграет, а такие цифры не очень-то отражают отношения заведомого фаворита и явного андердога.
И тем не менее, надежды хозяев уже к исходу получаса полностью разбил хет-трик Гладышева, сразу после перерыва как-то уже буднично перетекший в покер.
Ярик большой молодец, взрослеет, продолжая изживать привычку к сибаритству
и расконцентрированности и становясь всё более острым форвардом.
Весьма характерно на этот счёт выглядела обескураживающе открытая, прям по-детски счастливая улыбка Карпина..)