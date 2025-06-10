Покер Гладышева принёс сборной России победу над Беларусью

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вчера, 21:54

Сборная Беларуси уступила команде России в товарищеском матче (1:4).

Первый гол в игре на 21-й минуте забил нападающий сборной России Ярослав Гладышев. На 24-й минуте Гладышев удвоил преимущество своей команды. На 33-й минуте Гладышев оформил хет-трик, а на 52-й минуте — покер. Валерий Громыко на 54-й сократил отставание хозяев в счёте.