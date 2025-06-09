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ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2024/2025

Головин — о своём знании французского языка: «Всё очень плохо»

вчера, 20:21

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин рассказал, как коммуницирует со своими партнёрами по команде.

У нас тренер не знает французский, большинство команды знает только английский. У меня лично с французским плохо очень. Вот если придёт тренер, который будет говорить только на французском — всё, что касается футбола, я пойму. Но в быту — нет.

На вопрос, ограничивает ли это его круг общения, Головин ответил:

Нет, ведь базовый английский все знают точно. Нет никого, кто не знал бы английского.

В прошедшем сезоне 29-летний Александр Головин провёл за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
сегодня в 14:31
Потому что в свободное время проводит в игрульках, Дота, Кс...
lobsterdam
lobsterdam ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Испанский воротник ближе к телу, чем испанский стыд.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:30
Pauvre petit, damage…
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:21
Головин прав: круг его общения не предполагает знания языка, в магаз ходит жена (прислуга)и зачем ему напрягаться! Ну нет у него ни желания да и способностей для учебы! Но 7 лет… видимо и в школе с 2-ки на 3-ку еле-еле кое-как!
Диванный профи
Диванный профи
сегодня в 11:38, ред.
Tout est très mauvais...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:45
И правда, зачем он ему? Недолог тот час, когда он уедет из страны.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:23
Жё не манж па сиз жур))
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:15
А как будет "испанский стыд" на французском?
stanichnik
stanichnik ответ Nick Ch (раскрыть)
вчера в 23:07
Доброго Здоровья, Nick!
У нас Марио Фернандес десять лет в ЦСКА играл и даже гражданство РФ получил, но по-русски так и не заговорил. Мало того, он, в отличии от Головина, и английского не знает. К нему можно отнести ещё одного " футболиста-россиянина" , играющего в Питере, Дугласа Сантоса, тоже не блещущего знанием "великого и могучего". Но были в нашей истории и исключения, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. Пусть с акцентом, но на русском говорили без особых грамматических ошибок.
Болейте за своих, а не против чужих!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 22:13
И это за семь лет жизни в стране…
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12
Как говорит наш президент: "Русский – это больше чем национальность."
Futurista
Futurista ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:41
Есть ещё один вариант...сделать рубль мировой резервной валютой...хотя...для этого тоже понадобится вариант Жириновского)...
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Особенно прикольно и актуально, это было слышать от "русского" Жириновского, хотя его Гениальность, никто не отрицает!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:33
Обязаловки нет, вот Головин и не выучил французский язык. Я думаю, в Монако его многие не знают.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:30, ред.
В Монако сейчас проживает и гостит столько русскоговорящих, что впору вводить в этом княжестве второй государственный язык - Русский.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:25
Я Вам скажу, что немецкий очень сложный язык, особенно артикли. Считается, что немецкий, ещё сложнее, чем иврит.Сестра знает семь языков, но для неё, самый простой испанский. Но, если в Испании, имеются трудности с баскским, то в Германии- со швабским. На hochdeutsch мало кто говорит, даже в официальных инстанциях...
Vilar
Vilar
вчера в 21:24
Как говорил великий Жириновский: «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай, лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски».
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:12
Им бы лишь бы денюшка шла ...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
Вероятно то, что испанский легче в изучении чем французский)...хотя там ещё баскский с диалектами та ещё музыка)......
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:10
Вот, как надо знать французский!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Маэстро, как всегда- Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟👌👌👌👌👌👌👌
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:07
Толково и Мудро!!!!!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
А вот интересно, что помогает Захаряну для выживания?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:59
)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:50
Просто у Головина знание языка не вопрос выживания в среде...
Futurista
Futurista
вчера в 20:48
Capral
Capral
вчера в 20:41
Чтобы в совершенстве знать языки, не обязательно быть гением, достаточно иметь способности к языкам. Головин уже давно во Франции, и в принципе, должен был овладеть французским. По себе знаю- никакие языковые курсы не помогут, так, как непосредственное общение с носителями языка. Надо больше читать на французском и смотреть телевизор. Ну и конечно, без желания знать язык- нечего за него и браться...
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