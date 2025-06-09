Головин — о своём знании французского языка: «Всё очень плохо»

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин рассказал, как коммуницирует со своими партнёрами по команде.
У нас тренер не знает французский, большинство команды знает только английский. У меня лично с французским плохо очень. Вот если придёт тренер, который будет говорить только на французском — всё, что касается футбола, я пойму. Но в быту — нет.
На вопрос, ограничивает ли это его круг общения, Головин ответил:
Нет, ведь базовый английский все знают точно. Нет никого, кто не знал бы английского.
В прошедшем сезоне 29-летний Александр Головин провёл за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
У нас Марио Фернандес десять лет в ЦСКА играл и даже гражданство РФ получил, но по-русски так и не заговорил. Мало того, он, в отличии от Головина, и английского не знает. К нему можно отнести ещё одного " футболиста-россиянина" , играющего в Питере, Дугласа Сантоса, тоже не блещущего знанием "великого и могучего". Но были в нашей истории и исключения, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. Пусть с акцентом, но на русском говорили без особых грамматических ошибок.
Болейте за своих, а не против чужих!
У нас Марио Фернандес десять лет в ЦСКА играл и даже гражданство РФ получил, но по-русски так и не заговорил. Мало того, он, в отличии от Головина, и английского не знает. К нему можно отнести ещё одного " футболиста-россиянина" , играющего в Питере, Дугласа Сантоса, тоже не блещущего знанием "великого и могучего". Но были в нашей истории и исключения, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. Пусть с акцентом, но на русском говорили без особых грамматических ошибок.
Болейте за своих, а не против чужих!