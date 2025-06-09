Головин — о своём знании французского языка: «Всё очень плохо»

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вчера, 20:21

Российский полузащитник французского «Монако» рассказал, как коммуницирует со своими партнёрами по команде.

У нас тренер не знает французский, большинство команды знает только английский. У меня лично с французским плохо очень. Вот если придёт тренер, который будет говорить только на французском — всё, что касается футбола, я пойму. Но в быту — нет.

На вопрос, ограничивает ли это его круг общения, Головин ответил:

Нет, ведь базовый английский все знают точно. Нет никого, кто не знал бы английского.

В прошедшем сезоне 29-летний Александр Головин провёл за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.