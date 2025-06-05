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В клубе «Туран Товуз» прокомментировали слухи вокруг Бердыева

сегодня, 05:34

Футбольный клуб «Туран Товуз» из Азербайджана опроверг слухи о том, что главный тренер Курбан Бердыев якобы покинул команду и уехал в Россию, не выходя на связь с руководством:

В последнее время распространяются необоснованные и необоснованные новости о нашем клубе. Несмотря на окончание сезона, наш главный тренер Курбан Бердиев не покинул нашу страну и регулярно обменивается идеями с руководством клуба для реализации планов подготовки к следующему сезону и формирования более сильного штаба. Отметим, что контракт с нашим главным тренером продолжается и руководство клуба демонстрирует полную поддержку Курбану Бердиеву для формирования более амбициозной команды. Призываем наших болельщиков и футбольное сообщество не доверять непроверенным, безосновательным и ложным новостям, которые наносят ущерб имиджу клуба. Сообщаем, что вся информация касательно тренинга, трансферной политики, инфраструктуры и других проектов будет официально раскрыта нашим клубом.

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ABir
ABir
сегодня в 05:44
Раз слухи ползут, значит что-то действительно происходит или кому-то надо, чтобы произошло.
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