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Николич об уходе из ЦСКА: «Вопрос не в деньгах и не в трансферах»

вчера, 16:58

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам московского клуба.

Дорогие болельщики, в пятницу вечером я позвонил Максиму Орешкину, Евгению Гинеру и Роману Бабаеву, чтобы сообщить о своём решении покинуть ПФК ЦСКА.

Возможно, это самое сложное решение в моей карьере, но я его сделал и готов принять новый вызов.

Последние два дня мы находились в диалоге с руководством, но я попросил не уговаривать меня и уважать моё решение. Я звонил капитану команды и другим ребятам. Это прощание заставляет мой голос дрожать.

Я всегда буду любить ЦСКА и болельщиков клуба: они превращали даже товарищеские матчи, а иногда и тренировки, в представления, которые я буду помнить всегда. Я говорил о болельщиках каждый раз на пресс-конференциях и в интервью, говорю сейчас и буду всегда рассказывать всем друзьям, насколько фанаты делали нашу команду сильнее: объединяли, окрыляли, вдохновляли.

Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах, о чём пишут СМИ. Мы каждый день встречаем задачи и решаем их — эти процессы есть в каждой работе, и в профессии тренера в том числе.

У меня прекрасные отношения со всем руководством, сотрудниками, конечно, футболистами, которые поверили в идеи нашего штаба и были вознаграждены медалями и Кубком России. Это прекрасная команда, от самого молодого футболиста до самого опытного, и не просто сильные футболисты, но и личности, прекрасные люди. И я уверен, что ребята продолжат выигрывать и радовать болельщиков.

Я благодарен руководству за честность и помощь с самого первого дня. Надеюсь, что наши отношения, которые я очень ценю и считаю чем-то большим, чем просто профессиональные, сохранятся и дальше.

Однако при выборе работы мы всегда учитываем множество факторов — это и личные вопросы, и вопросы семьи, и амбиции. Работа тренера не исключение, поэтому мы приходим и уходим, так устроено. И однажды я обязательно буду бесконечно рад вновь оказаться на нашем стадионе.

ЦСКА всегда будет первым!

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:42
Конечно, дело не в деньгах, а, как уже не раз подчёркивали, в их количестве.
112910415
112910415
сегодня в 00:07
Такова жизнь
ABir
ABir
вчера в 23:41
Тут у Николича все срослось: и деньги, и еврокубки, и семейное
Gotlib
Gotlib
вчера в 20:24
Вода, вода... кругом вода.
Capral
Capral
вчера в 19:45
Яша.

Про Гусева, я поржал!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:24
Николич не стал раскрывать истинные факты - а это некомпетентное руководство, с
которым не видать будущего ни ему ни команде.
Ему нужно развиваться как тренеру, а в ЦСКА это не возможно, примеров куча.
Пусть берут Ролана Гусева, он вроде топ
3wvwzrjzp4x3
3wvwzrjzp4x3
вчера в 19:05
Николич понял, что в цска ловить нечего.
drug01
drug01
вчера в 18:14
Так в чем дело я так и не понял???
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38
Привет Толя.. ! Бойся рыжих и лысых...не помню у кого из великих. Если не ошибаюсь у Конон Дойля...но могу и ошибиться.. )
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:37
Марко, спасибо за чудесный год и Кубок! Удачи!
Capral
Capral
вчера в 17:23, ред.
Особенно тронуло про амбиции. Ещё бы, ведь переходит, никуда нибудь- а в Грецию!!!
А в Греции, как известно- всё есть...
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:21
Тренеры уходят и приходят.....это футбольная жизнь.
В любом случае Марко конечно большое спасибо за все те радости, что он смог сделать для клуба и болельщиков. За весеннюю беспроигрышную серию в чемпионате которая принесла медали и место на пьедестале....за победу в финале кубка России над. Зенитом ....за победу в Супер финале над Ростовом.....за очередной 9 Кубок России....Футбольная жизнь продолжается ....Продолжаем болеть за ЦСКА
ЦВБП!
протон
протон
вчера в 17:17
Не первый и, к сожалению, не последний случай, когда подписавший контракт игрок или тренер вдруг начинает рваться из России. Конечно, можно сказать, а зачем ты подписывал контракт? Но все равно нужно расставаться. Работа по принуждению результата не принесет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:05
Опытный профессиональный спичрайтер написал эту речь, видимо за хороший гонорар. Как у политиков. Много слов и О мыслей. Не зря говорят. Некоторым язык дан, чтобы скрывать свои мысли. Именно такой случай. Скользкий мужик то оказался лысый
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:02
Если решил уходить,надо отпустить.
Гость
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