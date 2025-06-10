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Болельщики сборной России уступили белорусам в товарищеском матче

вчера, 16:36
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь1 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В Минске прошёл матч между белорусскими и российскими болельщиками.

Игра состоялась на стадионе «Динамо-Юни» и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев поля. В составе россиян выступили бывший полузащитник «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Бенфики» Андрей Каряка, экс-капитан и чемпион России в составе столичного «Спартака» Денис Глушаков, блогеры и представители СМИ. Тренером был бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.

Сегодня на новом Национальном стадионе состоится товарищеская встреча между сборными Белоруссии и России. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:46
В общем, победила дружба народов. Поиграли, порезвились не плохо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:39
Огласите весь список болельщиков выступивших за Беларусь!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:55
Тренерская карьера Мостового плавно набирает обороты..)
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