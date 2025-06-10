Болельщики сборной России уступили белорусам в товарищеском матче

1749562576

вчера, 16:36

В Минске прошёл матч между белорусскими и российскими болельщиками.

Игра состоялась на стадионе «Динамо-Юни» и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев поля. В составе россиян выступили бывший полузащитник «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Бенфики» , экс-капитан и чемпион России в составе столичного «Спартака» , блогеры и представители СМИ . Тренером был бывший полузащитник «Сельты» .

Сегодня на новом Национальном стадионе состоится товарищеская встреча между сборными Белоруссии и России. Начало — в 20:00 по московскому времени.