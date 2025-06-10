Болельщики сборной России уступили белорусам в товарищеском матче

В Минске прошёл матч между белорусскими и российскими болельщиками.
Игра состоялась на стадионе «Динамо-Юни» и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев поля. В составе россиян выступили бывший полузащитник «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Бенфики» Андрей Каряка, экс-капитан и чемпион России в составе столичного «Спартака» Денис Глушаков, блогеры и представители СМИ. Тренером был бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.
Сегодня на новом Национальном стадионе состоится товарищеская встреча между сборными Белоруссии и России. Начало — в 20:00 по московскому времени.