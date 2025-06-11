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Инфантино: «На матче открытия КЧМ-2025 ожидается аншлаг»

вчера, 21:50
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)-:-Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер Майами15.06.2025 в 03:00 Не начался

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на матче открытия Клубного чемпионата мира 2025 года ожидается аншлаг. В этой встрече сыграют египетский «Аль-Ахли» и американский «Интер Майами».

На «Хард Рок Стэдиум» планируется полный аншлаг и потрясающая атмосфера. Это станет историческим событием, так как встретятся две совершенно разные команды мирового уровня. Стадион будет переполнен.

Ранее сообщалось, что ФИФА снизила цены на билеты на матч открытия КЧМ-2025 из-за низкого интереса со стороны болельщиков.

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Все комментарии
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 22:12
Ну, прям таки мирового уровня.. 😄
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:06
КЧМ замена Суперлиги
Гость
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