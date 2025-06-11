Инфантино: «На матче открытия КЧМ-2025 ожидается аншлаг»

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вчера, 21:50

Президент ФИФА заявил, что на матче открытия Клубного чемпионата мира 2025 года ожидается аншлаг. В этой встрече сыграют египетский «Аль-Ахли» и американский «Интер Майами».

На «Хард Рок Стэдиум» планируется полный аншлаг и потрясающая атмосфера. Это станет историческим событием, так как встретятся две совершенно разные команды мирового уровня. Стадион будет переполнен.