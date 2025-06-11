Фанаты освистали Тухеля после поражения англичан от Сенегала

Сборная Англии на домашнем стадионе уступила Сенегалу со счётом 1:3, и из-за этого фанаты освистали команду.
Болельщики на стадионе в Ноттингеме выразили недовольство результатом матча. По информации источника, после третьего гола, забитого сенегальцами, зрители на трибунах начали свистеть и покидать стадион. Также некоторые фанаты призывали к отставке главного тренера англичан Томаса Тухеля.
Это первое поражение Англии от африканских сборных за всю её историю.
Теперь по Тухелю. Можно восхищаться футбольным гиком вроде Бьелсы, говорить, что его видение футбола максимально обширное и что именно только такой тренер может поставить "правильную" игру, но где в итоге он тренировал и чего добился? Тухель - это современный Ди Маттео. Пришёл в Челси и выиграл ЛЧ. Ничего больше нигде не добился, качество игры оставляет желать лучшего, да ещё характер склочный.
Поэтому для меня как раз Флик - шикарный тренер, а Тухель так себе.
Доброго утра, Виктор, и хорошего летнего дня. 🤝
П. С. Ах да, забыл добавить. Мне не важно ещё чужое мнение в подобных вопросах. Какая мне разница что про Флика думает немецкая пресса или Фёллер лично - у меня есть свои глаза и мозг, анализирующий то, что глаза видят. Тем более, Вы, как художник, лучше всех знаете, что на вкус и цвет...
Теперь по Тухелю. Можно восхищаться футбольным гиком вроде Бьелсы, говорить, что его видение футбола максимально обширное и что именно только такой тренер может поставить "правильную" игру, но где в итоге он тренировал и чего добился? Тухель - это современный Ди Маттео. Пришёл в Челси и выиграл ЛЧ. Ничего больше нигде не добился, качество игры оставляет желать лучшего, да ещё характер склочный.
Поэтому для меня как раз Флик - шикарный тренер, а Тухель так себе.
Доброго утра, Виктор, и хорошего летнего дня. 🤝
П. С. Ах да, забыл добавить. Мне не важно ещё чужое мнение в подобных вопросах. Какая мне разница что про Флика думает немецкая пресса или Фёллер лично - у меня есть свои глаза и мозг, анализирующий то, что глаза видят. Тем более, Вы, как художник, лучше всех знаете, что на вкус и цвет...
Флик- аматорщик и шарлатан, а его офсайдные ловушки- предел идиотизма, что ярко и недвусмысленно подчеркнул Индзаги. Юрий, я тоже не изучаю футбол научным способом, но есть вещи, которые и простому обывателю видны невооруженным взглядом. Я сразу был против назначения Тухеля в сборную Англии, потому что понимал, что это не для него. Он- нетрадиционный тренер, а таким, как правило сложно работать.
Возвращаясь к Флику, могу сказать, что он- ярко выраженный авантюрист, а его футбол недолговечен... Тренер, у которого оборона трещит по швам, тренер, который не умеет выстраивать классический футбол- обречен на провал... В ЛЧ, Интер подвел итог бессистемному футболу Флика, и это- только начало...
Флик- аматорщик и шарлатан, а его офсайдные ловушки- предел идиотизма, что ярко и недвусмысленно подчеркнул Индзаги. Юрий, я тоже не изучаю футбол научным способом, но есть вещи, которые и простому обывателю видны невооруженным взглядом. Я сразу был против назначения Тухеля в сборную Англии, потому что понимал, что это не для него. Он- нетрадиционный тренер, а таким, как правило сложно работать.
Возвращаясь к Флику, могу сказать, что он- ярко выраженный авантюрист, а его футбол недолговечен... Тренер, у которого оборона трещит по швам, тренер, который не умеет выстраивать классический футбол- обречен на провал... В ЛЧ, Интер подвел итог бессистемному футболу Флика, и это- только начало...