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Фанаты освистали Тухеля после поражения англичан от Сенегала

вчера, 09:25
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 3Логотип футбольный клуб СенегалСенегалМатч завершен

Сборная Англии на домашнем стадионе уступила Сенегалу со счётом 1:3, и из-за этого фанаты освистали команду.

Болельщики на стадионе в Ноттингеме выразили недовольство результатом матча. По информации источника, после третьего гола, забитого сенегальцами, зрители на трибунах начали свистеть и покидать стадион. Также некоторые фанаты призывали к отставке главного тренера англичан Томаса Тухеля.

Это первое поражение Англии от африканских сборных за всю её историю.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:19
Томас стух.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:26
Жаль, Юрий, что я не сохраняю комментарии пользователей, иначе, я бы напомнил вам ваши слова про Лобановского, где вы говорили, что манера футбола Лобановского вам не нравится.))) Ну ладно, не будем зацикливаться на этом. По количеству трофеев, возможно я и ошибся, но не намного. Что касается футбола в Союзе по праздникам, то я имел счастье видеть все матчи киевского Динамо, поскольку я коренной киевлянин и по региональному ТВ видел всё и всех, и не только киевлян.
Мне работа Лобановского, никогда не нравилась, в силу того, что сам Мэтр не воспитал ни одного молодого игрока, в отличие от того же Бескова.
Ну ладно, спасибо за ответ.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:18
За такое поражение можно и освестать - это точно.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:09, ред.
Нет, Виктор, я про Лобановского не говорил, что его футбол мне не нравится. В силу того, что все его основные триумфы я не застал из-за возраста. А поздний период, честно, не помню. Сами знаете, что в Союзе футбол показывали "по праздникам" - не было такой возможности смотреть столько матчей, когда захочешь.

При этом, я в своём личном рейтинге поставил бы Лобановского на третье место во всей истории футбольных тренеров. Гвардиолу на второе, а лидером тренерского цеха считаю Ринуса Михелса. САФа вообще бы в топ-5 не включил, хотя большинство футбольных изданий его как раз ставят на первое.

А вот, что касается трофеев Лобановского, то тут и правда не соглашусь - ну, какой он самый титулованный тренер в мире? В Союзе - возможно, но не в мире. На международной арене как раз ему не очень везло.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:31
Юрий, вот вы говорите, что критерий класса тренера- его трофеи и качество игры команды. Ну про качество и направление работы Флика я давно всё сказал и не ошибся. Но вот вопрос: помнится, вы как-то говорили, что футбол Лобановского вам не нравится. А ведь Лобан- самый титулованный тренер в мире. Бесков выиграл как тренер очень мало, но его футбол, без преувеличения- ГЕНИАЛЕН!!!!!!!
catal
catal
вчера в 12:14
Конечно как немец Тухель рад разваливать сборную ненавистной Англии.
Саутгейт несмотря на автобусный футбол сделал 2 место на Евро, что высшее достижение сборной этой несчастной Англии лет за 70...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:57
Я знаю англичан. Победа Сенегала над Французами, это им в радость. Да и то, что было 23 года назад, нынешние фанаты английского футбола, я уверен, не помнят. А этот проигрыш случился сейчас и у них на глазах, это им очень не нравится. )
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:46
Доброе утро, Юрий!!!

Флик- аматорщик и шарлатан, а его офсайдные ловушки- предел идиотизма, что ярко и недвусмысленно подчеркнул Индзаги. Юрий, я тоже не изучаю футбол научным способом, но есть вещи, которые и простому обывателю видны невооруженным взглядом. Я сразу был против назначения Тухеля в сборную Англии, потому что понимал, что это не для него. Он- нетрадиционный тренер, а таким, как правило сложно работать.
Возвращаясь к Флику, могу сказать, что он- ярко выраженный авантюрист, а его футбол недолговечен... Тренер, у которого оборона трещит по швам, тренер, который не умеет выстраивать классический футбол- обречен на провал... В ЛЧ, Интер подвел итог бессистемному футболу Флика, и это- только начало...
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:27, ред.
Виктор, у меня критерии класса тренера простые - трофеи и качество игры команды. Глубокий анализ тактики, возможные компиляции из мнений, поиск слабых сторон и верификация своего видения идеальной игры - это всё не для меня. Есть красивая игра Барселоны, есть трофеи у Флика - чего ещё нужно-то?

Теперь по Тухелю. Можно восхищаться футбольным гиком вроде Бьелсы, говорить, что его видение футбола максимально обширное и что именно только такой тренер может поставить "правильную" игру, но где в итоге он тренировал и чего добился? Тухель - это современный Ди Маттео. Пришёл в Челси и выиграл ЛЧ. Ничего больше нигде не добился, качество игры оставляет желать лучшего, да ещё характер склочный.

Поэтому для меня как раз Флик - шикарный тренер, а Тухель так себе.

Доброго утра, Виктор, и хорошего летнего дня. 🤝

П. С. Ах да, забыл добавить. Мне не важно ещё чужое мнение в подобных вопросах. Какая мне разница что про Флика думает немецкая пресса или Фёллер лично - у меня есть свои глаза и мозг, анализирующий то, что глаза видят. Тем более, Вы, как художник, лучше всех знаете, что на вкус и цвет...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:10
В 2002 Сенегал победил чемпиона мира Францию. Правда без Зидана, но всё таки.
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:07
Во всяком случае, Тухеля не посылали в разных направлениях игроки сборной и руку подают. Что будет с его работой в сборной пока не известно, а вот, что было с Фликом все знают. Конечно, Тухель зря взялся за сборную, но он ничего и не обещал, в отличие от конФЛИКта, который наобещал и не сделал, после чего был позорно изгнан...
lotsman
lotsman
вчера в 10:00
Естественно фанаты недовольны. Англия, на своём стадионе, перед своими болельщиками, проиграла какому то Сенегалу. Кошмар!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:57
Во-первых, это товарняк. А во-вторых, всё когда-нибудь случается впервые...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:51
Тонко...)))))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:30
Тухель всё-таки супер-тренер, не то, что там Флик какой-то. 😏
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