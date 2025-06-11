Фанаты освистали Тухеля после поражения англичан от Сенегала

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вчера, 09:25

Сборная Англии на домашнем стадионе уступила Сенегалу со счётом 1:3, и из-за этого фанаты освистали команду.

Болельщики на стадионе в Ноттингеме выразили недовольство результатом матча. По информации источника, после третьего гола, забитого сенегальцами, зрители на трибунах начали свистеть и покидать стадион. Также некоторые фанаты призывали к отставке главного тренера англичан .

Это первое поражение Англии от африканских сборных за всю её историю.