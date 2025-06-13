У экс-игрока «Шинника» Загре диагностирован рак

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вчера, 09:16

У бывшего защитника «Шинника» обнаружили рак на ранней стадии.

В апреле 26-летний игрок из Буркина-Фасо лёг в Ярославле на плановую операцию по удалению опухоли на ноге.

После операционного вмешательства у футболиста была проведена биопсия, результаты которой показали, что отклонений нет, и Бэн с уверенностью готовился вернуться к тренировкам к началу нового сезона.

Однако перед выездом на родину он обратился в клинику доктора Миронова, где возникли подозрения. В госпитале Буркина-Фасо диагноз подтвердился: рак. Теперь Загре предстоит лечение в Германии или Израиле.