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ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Црвена Звезда» согласовала трансфер Наира Тикнизяна

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Alex_67
Alex_67
вчера в 21:36
Довольно странный выбор...
Vilar
Vilar
вчера в 20:59
Пора появиться в Европе. Правильное решение.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:42
На ходу спрыгнул Наир!

Практически перешел в сербский Спартак)
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:34
Это хорошо для игрока думаю! Но зарплату платить в Сербии как у нас вряд ли смогут
Гость
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