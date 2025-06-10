«Црвена Звезда» согласовала трансфер Наира Тикнизяна

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян перейдёт в «Црвену Звезду».
По данным источника, сербский клуб согласовал трансфер футболиста. После небольшого отпуска 21 июня Тикнизян прибудет в Белград, чтобы пройти медосмотр.
Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян перейдёт в «Црвену Звезду».
По данным источника, сербский клуб согласовал трансфер футболиста. После небольшого отпуска 21 июня Тикнизян прибудет в Белград, чтобы пройти медосмотр.
Практически перешел в сербский Спартак)
Практически перешел в сербский Спартак)