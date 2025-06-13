«Бавария» хочет подписать полузащитника ПСЖ

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вчера, 12:39

Полузащитник ПСЖ попал в сферу интересов «Баварии».

Спортивный директор мюнхенского клуба следит за футболистом с тех пор, когда работал в «Лейпциге». Он высоко ценит талант игрока и хочет пригласить его в «Баварию».