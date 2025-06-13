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«Бавария» хочет подписать полузащитника ПСЖ

вчера, 12:39

Полузащитник ПСЖ Брэдли Баркола попал в сферу интересов «Баварии».

Спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль следит за футболистом с тех пор, когда работал в «Лейпциге». Он высоко ценит талант игрока и хочет пригласить его в «Баварию».

Однако ПСЖ считает Баркола одним из самых талантливых футболистов команды, поэтому вряд ли отпустит полузащитника.

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Все комментарии
AKH
AKH
вчера в 16:53
Да да, в Париже все вдруг с дуба рухнут и подарят Барколя мюнхенцам.. 😀
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:32, ред.
Приветствую, Володя!!!
Я помню, как полгода, руководство Баварии торговалось с Т/Х за Кейна, и только по просьбе Тухеля его подписали...
По большому счету, Бавария, из-за своего жлобства и Вирца упустила, и даже, того же Хвичку, которого, сказать честно- здесь любят, а в 1999 и Шеву. Поэтому, когда Бавария делает такие смешные и глупые заявления- это не более, чем сотрясание воздуха, чтобы создать видимость кипучей работы клуба...)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:34
Легко могут подписать, ведь Хвича номер один и съел его на фланге
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:49
Приветствую Виктор! Я чуть со смеху не упал от этой новости! Есть два по моему не выполнимых условия для этого трансфера!
1) Ты уже сказал! При стоимости 70 млн и контракта до 2028 года , думаю ПСЖ выставит ценник неподъёмный для Баварии , учитывая что они жмотят!
2) Главное думаю препятствие это что Барколя ценный актив и Энрике не даст его продать!
drug01
drug01
вчера в 12:46
Бавария хочет усилить свой состав чтобы иметь результат!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 12:45
Баварии надо решать проблему с вингерами.
Capral
Capral
вчера в 12:42
Бавария всегда много хочет и всегда жмотится на бабки.
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