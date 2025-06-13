«Бавария» хочет подписать полузащитника ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Брэдли Баркола попал в сферу интересов «Баварии».
Спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль следит за футболистом с тех пор, когда работал в «Лейпциге». Он высоко ценит талант игрока и хочет пригласить его в «Баварию».
Однако ПСЖ считает Баркола одним из самых талантливых футболистов команды, поэтому вряд ли отпустит полузащитника.
Я помню, как полгода, руководство Баварии торговалось с Т/Х за Кейна, и только по просьбе Тухеля его подписали...
По большому счету, Бавария, из-за своего жлобства и Вирца упустила, и даже, того же Хвичку, которого, сказать честно- здесь любят, а в 1999 и Шеву. Поэтому, когда Бавария делает такие смешные и глупые заявления- это не более, чем сотрясание воздуха, чтобы создать видимость кипучей работы клуба...)))
Я помню, как полгода, руководство Баварии торговалось с Т/Х за Кейна, и только по просьбе Тухеля его подписали...
По большому счету, Бавария, из-за своего жлобства и Вирца упустила, и даже, того же Хвичку, которого, сказать честно- здесь любят, а в 1999 и Шеву. Поэтому, когда Бавария делает такие смешные и глупые заявления- это не более, чем сотрясание воздуха, чтобы создать видимость кипучей работы клуба...)))
1) Ты уже сказал! При стоимости 70 млн и контракта до 2028 года , думаю ПСЖ выставит ценник неподъёмный для Баварии , учитывая что они жмотят!
2) Главное думаю препятствие это что Барколя ценный актив и Энрике не даст его продать!
1) Ты уже сказал! При стоимости 70 млн и контракта до 2028 года , думаю ПСЖ выставит ценник неподъёмный для Баварии , учитывая что они жмотят!
2) Главное думаю препятствие это что Барколя ценный актив и Энрике не даст его продать!