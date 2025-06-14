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Экс-игрок ЦСКА Бийол может продолжить карьеру в АПЛ

вчера, 11:13

«Лидс» сделал предложение «Удинезе» в размере 15 млн евро за защитника Яку Бийола.

Однако «зебры» рассчитывают получить за 26-летнего словенца 20 млн евро.

Ранее Бийол выступал за ЦСКА, и московский клуб получит 10% от суммы его продажи при следующем трансфере.

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Все комментарии
xak9r9x6pj49
xak9r9x6pj49
вчера в 15:38
Для ЦСКА лишь бы продали.
3t9ac5z6vqqe
3t9ac5z6vqqe
вчера в 11:37
Что же, в АПЛ тоже неплохо.
introvert pofigist
introvert pofigist
вчера в 11:15
    Гость
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