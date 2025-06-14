Экс-игрок ЦСКА Бийол может продолжить карьеру в АПЛ

«Лидс» сделал предложение «Удинезе» в размере 15 млн евро за защитника Яку Бийола.
Однако «зебры» рассчитывают получить за 26-летнего словенца 20 млн евро.
Ранее Бийол выступал за ЦСКА, и московский клуб получит 10% от суммы его продажи при следующем трансфере.
Пока их нет, вы про них даже и не думаете. Но стоит им появиться в вашей квартире, вы непременно начнёте с ними бороться.
Более того, начнёте обсуждать с соседями и с домочадцами методы борьбы и способы уничтожения. Начнёте генерировать идеи, выдвигать предложения, строить планы.
В результате обзаведётесь кучей единомышленников и может быть даже с кем-нибудь подружитесь.
Не будь здесь клонов, на этой ветке была бы тишь, да гладь, да скука смертная. А так здесь почти каждый день идут какие-то споры и обсуждения.
Выходит, клоны выполняют важную социальную функцию.
Они нужны для того, чтобы человекам было чем заняться, было что обсудить и было против кого дружить..
Пока их нет, вы про них даже и не думаете. Но стоит им появиться в вашей квартире, вы непременно начнёте с ними бороться.
Более того, начнёте обсуждать с соседями и с домочадцами методы борьбы и способы уничтожения. Начнёте генерировать идеи, выдвигать предложения, строить планы.
В результате обзаведётесь кучей единомышленников и может быть даже с кем-нибудь подружитесь.
Не будь здесь клонов, на этой ветке была бы тишь, да гладь, да скука смертная. А так здесь почти каждый день идут какие-то споры и обсуждения.
Выходит, клоны выполняют важную социальную функцию.
Они нужны для того, чтобы человекам было чем заняться, было что обсудить и было против кого дружить..