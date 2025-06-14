Главный тренер «Ромы» Гасперини не рассчитывает на Довбика

Новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не планирует использовать украинского нападающего Артема Довбика.
Сообщается, что наставник требует от форвардов большей мобильности и активности в прессинге.
В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром команды в Серии А, забив 12 голов в 32 матчах чемпионата.
Всегда говорил, что такие недоигроки портят итальянский футбол... От одного уже избавились, теперь этого надо гнать...
Всегда говорил, что такие недоигроки портят итальянский футбол... От одного уже избавились, теперь этого надо гнать...
А у Артема два варианта, либо пахать и меняться, либо искать новый клуб
А у Артема два варианта, либо пахать и меняться, либо искать новый клуб