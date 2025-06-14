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Главный тренер «Ромы» Гасперини не рассчитывает на Довбика

вчера, 10:06

Новый главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини не планирует использовать украинского нападающего Артема Довбика.

Сообщается, что наставник требует от форвардов большей мобильности и активности в прессинге.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром команды в Серии А, забив 12 голов в 32 матчах чемпионата.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:11
Это конечно решение тренера,на кого расчитывать.
Capral
Capral ответ ez9hest97ntj (раскрыть)
вчера в 11:30
Шева- подвижный универсальный форвард, а Довбик- статичный и очень зависимый нападающий, поэтому Довбик- никогда не станет вторым Шевой.
ez9hest97ntj
ez9hest97ntj
вчера в 11:22
Из Довбика не вышло второго Шевченко
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:21
Выбор всегда за тренером
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 11:06
Пусть на Хойлунда обменяют.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:54
Говорил я об этом в новости о назначении Гасперини в Рому.... Артем не подходит под постоянно прессингующий футбол Гасперини, а вот Шомуродов как раз хорош в этом компоненте, именно за это его ценил Раньери когда они еще пересекались в Кальяри, а позже продолжили сотрудничество в Роме!
А у Артема два варианта, либо пахать и меняться, либо искать новый клуб
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:32
    Capral
    Capral
    вчера в 10:15
    Оно и понятно, пришел толковый тренер, сразу разобрался, что к чему. Конечно, если этот жлоб, с его жлобским футболом всю игру простаивает как истукан и только ждёт, когда ему мяч поднесут, то разумеется, тренер будет недоволен. А если ещё от него мяч отлетает, как от стенки на 10 метров, тем более надо от него избавляться.
    Всегда говорил, что такие недоигроки портят итальянский футбол... От одного уже избавились, теперь этого надо гнать...
    Гость
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