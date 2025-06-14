Главный тренер «Ромы» Гасперини не рассчитывает на Довбика

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вчера, 10:06

Новый главный тренер «Ромы» не планирует использовать украинского нападающего .

Сообщается, что наставник требует от форвардов большей мобильности и активности в прессинге.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром команды в Серии А, забив 12 голов в 32 матчах чемпионата.