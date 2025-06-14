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Селестини из «Базеля» — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

вчера, 19:35

ЦСКА может возглавить швейцарский специалист Фабио Селестини.

По информации источника, Селестини является основным кандидатом на пост главного тренера московской команды. Ожидается, что стороны подпишут двухлетний контракт.

Его предыдущим клубом был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по июнь 2025 года.

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Red blu
Red blu
вчера в 21:58, ред.
Благодаря тактике Челестини Базель поднялся со дна лиги на самую вершину за 18 месяцев. Атакующая тактика, подкреплённая подписанием нескольких качественных молодых игроков вместе с возвращением Шакири, помогла им вернуться на вершину швейцарского футбола впервые за восемь лет.
Вчера Челистини, который знает 5 языков (английский, испанский, итальянский, французский и немецкий) — покинул Базель и в ближайшее время возглавит ЦСКА вместо Герартса. Вот так быстро все поменялось!
Red blu
Red blu
вчера в 21:46, ред.
Челестини согласовал контракт с ЦСКА по схеме «2+1»

Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА финализирует договор с 49-летним швейцарцем, который должен прилететь в Москву для завершения сделки на следующей неделе.

Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны,

И не Селестини, а Челестини.
Фа́био Челести́ни (итал. Fabio Celestini; род. 31 октября 1975[1х2], Лозанна) — швейцарский футболист, полузащитник; тренер.
88zywrn2bjq6
88zywrn2bjq6
вчера в 21:08
Всё что негоже перебирают.
Gotlib
Gotlib ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:03
Березуцкий уже был тренером, можно Игнаша попробовать. Тем более, что полуэрзя большую зарплату не потребует, а пользу может принести немалую.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:22
Напомню, что В Базеле работал Абаскаль, и потом пришел в Спартак.
Я понял уже шутки агентов пошли и приколы.
btaw3d64yy8g
btaw3d64yy8g
вчера в 19:53
Лишь бы из за границы взять...
протон
протон
вчера в 19:48
Давайте, эксперимент устройте, проще тогда Березуцкого или Игнашевича поставить тренером
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:45
Опять 25 !
Претендентов пруд пруди, и все похоже липовые))))
Дождёмся что Бабаев скажет,
Гость
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