ЦСКА может возглавить швейцарский специалист Фабио Селестини.
По информации источника, Селестини является основным кандидатом на пост главного тренера московской команды. Ожидается, что стороны подпишут двухлетний контракт.
Его предыдущим клубом был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по июнь 2025 года.
Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА финализирует договор с 49-летним швейцарцем, который должен прилететь в Москву для завершения сделки на следующей неделе.
Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны,
И не Селестини, а Челестини.
Фа́био Челести́ни (итал. Fabio Celestini; род. 31 октября 1975[1х2], Лозанна) — швейцарский футболист, полузащитник; тренер.
Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА финализирует договор с 49-летним швейцарцем, который должен прилететь в Москву для завершения сделки на следующей неделе.
Последним клубом Челестини был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по 13 июня 2025 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат и Кубок страны,
И не Селестини, а Челестини.
Фа́био Челести́ни (итал. Fabio Celestini; род. 31 октября 1975[1х2], Лозанна) — швейцарский футболист, полузащитник; тренер.