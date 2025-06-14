Селестини из «Базеля» — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА

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вчера, 19:35

ЦСКА может возглавить швейцарский специалист .

По информации источника, Селестини является основным кандидатом на пост главного тренера московской команды. Ожидается, что стороны подпишут двухлетний контракт.

Его предыдущим клубом был «Базель», который он возглавлял с октября 2023-го по июнь 2025 года.