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Шпилевский близок к назначению в «Пари НН»

вчера, 08:27

«Пари НН» достиг соглашения с Алексеем Шпилевским, который займёт пост главного тренера клуба, о подписании трёхлетнего контракта.

Ожидается, что документ будет подписан в ближайшие дни.

Ранее Шпилевский работал в кипрском клубе «Арис», за который играет Александр Кокорин.

Он возглавлял команду с февраля 2022 года, а в 2023 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра. По окончании сезона 2024/25 Шпилевский покинул «Арис».

Ранее также стало известно, что нижегородский клуб уволил главного тренера Виктора Ганчаренко.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:08
С гусем кого не назначь, самое главное неустойку подпилить..
протон
протон
вчера в 13:46
А как же идеальный вариант прибандиченный Коля Писарев
Сольет в ряд 5 игр и уйдёт с неустойкой в пол ляма евро, или сколько там было в Химках
Ну просто лучший в плане роспила, можно бабла на ровном месте рубануть
С другой стороны этот Шпилевский, видимо уверены, что остаются в РПЛ
Чемпион Кипра и обладатель Кубка Кипра как ни как...
Может Кокошу затянет в НиНо
Uberboss
Uberboss
вчера в 12:31
В Пари НН кого ни назначь, толку не будет.
764nqadc4m2c
764nqadc4m2c
вчера в 10:48
Своих тренеров опять игнорируют, на белорусов перешли.
112910415
112910415
вчера в 10:28
Ну, пусть
ABir
ABir
вчера в 08:35
Раз с Кокориным в Арисе справиЛся, то и с НН справится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:35, ред.
Человек из системы Рэд Булл Лейпциг. Интересный подход у беларуса. Кипрский Арис здорово играл под его руководством. Посмотрим, что получится в РПЛ. Сильные тренера нам не лишние.
qtnvfcu5na4x
qtnvfcu5na4x
вчера в 08:32
Рассчитывает и ПариН в чемпионы продвинуть
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:31
Посмотрим что натренирует в Нижнем Новгороде
Гость
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