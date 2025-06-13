Шпилевский близок к назначению в «Пари НН»

1749792474

вчера, 08:27

«Пари НН» достиг соглашения с , который займёт пост главного тренера клуба, о подписании трёхлетнего контракта.

Ожидается, что документ будет подписан в ближайшие дни.

Ранее Шпилевский работал в кипрском клубе «Арис», за который играет .

Он возглавлял команду с февраля 2022 года, а в 2023 году стал чемпионом и обладателем Суперкубка Кипра. По окончании сезона 2024/25 Шпилевский покинул «Арис».

Ранее также стало известно, что нижегородский клуб уволил главного тренера .