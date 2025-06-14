Экс-защитник «Ювентуса» и «Реала» Каннаваро может возглавить ЦСКА

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может продолжить свою тренерскую карьеру в России.
По информации источника, президент ЦСКА Евгений Гинер лично заинтересован в приглашении итальянца.
В прошедшем сезоне Каннаваро занимал пост главного тренера загребского «Динамо». Его назначение состоялось в декабре прошлого года, а уже в апреле он был уволен.
Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Беневенто», работал в саудовском «Аль-Насре» и китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине».
Как вы не поймете-то, что без поражений футбола не бывает? Не поражения и победы что-то показывают.
Как вы не поймете-то, что без поражений футбола не бывает? Не поражения и победы что-то показывают.
По звездам - сейчас там играет Батурина уже в сборной Хорватии в 21 год, которого хочет купить Реал и ПСЖ. Стоимость около 25 млн. Нормально?
По звездам - сейчас там играет Батурина уже в сборной Хорватии в 21 год, которого хочет купить Реал и ПСЖ. Стоимость около 25 млн. Нормально?
"А что Динамо ? Там топовых игроков нет"
При чем тут Канноваро. Он пришел-ушел. А уровень Динамо высокий, вон в этой новой Лиге Чемпионов рядом со Спортингом, Селтиком и Ювентусом были в группе объединенной.
"А что Динамо ? Там топовых игроков нет"
При чем тут Канноваро. Он пришел-ушел. А уровень Динамо высокий, вон в этой новой Лиге Чемпионов рядом со Спортингом, Селтиком и Ювентусом были в группе объединенной.
Погуглите "топ-продажи Динамо Загреб". Модрич уехал оттуда, Йошко Гвардиол - оттуда, Ольмо играл у них перед Лейпцигом. Прошлым летом в Аякс был продан один из перспективнейших защитников Европы Шутало... Все по 25-30 млн.
Погуглите "топ-продажи Динамо Загреб". Модрич уехал оттуда, Йошко Гвардиол - оттуда, Ольмо играл у них перед Лейпцигом. Прошлым летом в Аякс был продан один из перспективнейших защитников Европы Шутало... Все по 25-30 млн.
Это всё, что нужно знать о Каннаваро как тренере.
Последний абзац явно лишний. ))
Это всё, что нужно знать о Каннаваро как тренере.
Последний абзац явно лишний. ))
Степень морального падения такого рода критиканов - запредельная и не поддаётся никакому разумному объяснению. Моему во всяком случае.
Степень морального падения такого рода критиканов - запредельная и не поддаётся никакому разумному объяснению. Моему во всяком случае.