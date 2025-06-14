Экс-защитник «Ювентуса» и «Реала» Каннаваро может возглавить ЦСКА

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вчера, 08:39

Итальянский специалист может продолжить свою тренерскую карьеру в России.

По информации источника, президент ЦСКА лично заинтересован в приглашении итальянца.

В прошедшем сезоне Каннаваро занимал пост главного тренера загребского «Динамо». Его назначение состоялось в декабре прошлого года, а уже в апреле он был уволен.

Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Беневенто», работал в саудовском «Аль-Насре» и китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине».