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Экс-защитник «Ювентуса» и «Реала» Каннаваро может возглавить ЦСКА

вчера, 08:39

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может продолжить свою тренерскую карьеру в России.

По информации источника, президент ЦСКА Евгений Гинер лично заинтересован в приглашении итальянца.

В прошедшем сезоне Каннаваро занимал пост главного тренера загребского «Динамо». Его назначение состоялось в декабре прошлого года, а уже в апреле он был уволен.

Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал такие итальянские клубы, как «Удинезе» и «Беневенто», работал в саудовском «Аль-Насре» и китайских «Гуанчжоу» и «Тяньцзине».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 20:26
Каннаваро как футболист да, авторитет. А как тренер он чего добился?
Sergo81
Sergo81
вчера в 18:23
Да не расстраивайтесь вы так, ну не подумали, когда ответили первый раз на моё сообщение или не внимательно прочитали, не страшно.
catal
catal
вчера в 18:09
"Барселоналона хапанула от мертвого никакущего Интера в Лиге Чемпионов - значит это европейский середняк без звезд!"... логика!
catal
catal ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
    Sergo81
    Sergo81 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Что нормально ? 22 млн ? Которые стоит самый дорогой игрок динамо ? Или позиция динамо в ЛЧ ? Где они мёртвой Баварии 9:2 проиграли ? Или боруссии и арсеналу по 0:3 ? Да, нормально. Для крепенькой средненькой европейской команды без звёзд.
    catal
    catal ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 17:14, ред.
    Зачем гуглить звезд, повторять что ли о позиции Динамо в лиге чемпионов? Спортинг рядом, Селтик и пр. Это результат достигнутый с помощью инопланетного чужого состава что ли?
    По звездам - сейчас там играет Батурина уже в сборной Хорватии в 21 год, которого хочет купить Реал и ПСЖ. Стоимость около 25 млн. Нормально?
    Sergo81
    Sergo81 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Конечно, моя неполная цитата. Да, я говорил о периоде тренировки Каннаваро. Но специально для вас упрощу диалог. Пусть будет « у динамо нет топов ( звёзд)». НЕТ-это настоящее время, сейчас. Не потом, не в 2008, не в 2015, а сейчас, в 2024-2025. Нет- это нет, а были -это были. Был Модрич, в 2008 или каком ? Загуглите, мне лень
    catal
    catal ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 16:43
    Ваша цитата:
    "А что Динамо ? Там топовых игроков нет"
    При чем тут Канноваро. Он пришел-ушел. А уровень Динамо высокий, вон в этой новой Лиге Чемпионов рядом со Спортингом, Селтиком и Ювентусом были в группе объединенной.
    Sergo81
    Sergo81 ответ catal (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Вы же не будете утверждать, что Модрича и других проданных футболистов Динамо тренировал Каннаваро ?
    catal
    catal ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 15:34, ред.
    В Динамо Загреб нет звезд? Огогошеньки гого... Этот клуб поставляет составы на всю европу.
    Погуглите "топ-продажи Динамо Загреб". Модрич уехал оттуда, Йошко Гвардиол - оттуда, Ольмо играл у них перед Лейпцигом. Прошлым летом в Аякс был продан один из перспективнейших защитников Европы Шутало... Все по 25-30 млн.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
    вчера в 15:01
    Никто Симутенкова ни в чём не винит. Это всего лишь наблюдение. Напомню, что эта тема про тренера, а где тренер, там и тренерский штаб. Улавливаете мысль ?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 14:55
    Станок?)
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 14:53
    "В прошедшем сезоне Каннаваро занимал пост главного тренера загребского «Динамо». Его назначение состоялось В ДЕКАБРЕ прошлого года, а уже В АПЕРЕЛЕ он был уволен."


    Это всё, что нужно знать о Каннаваро как тренере.
    Последний абзац явно лишний. ))
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 14:38
    Уфф.. чего только не прочитаешь в комментариях. Ставят в вину Симутенкову даже его неулыбчивость.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 14:34
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 14:09
      Тоже самое можно и про Игнашевича сказать, да про любого. Игнашевича не возьмут - обидят брата Лешу, забудьте. Из русских только если Лешу. А Каннаваро - это имя в футболе, авторитет.
      Sergo81
      Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 13:55
        Sergo81
        Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
        вчера в 13:52
        Да, у цска системообразующий игрок Обляков. У Зенита был короткий период, когда Глушенков взял на себя эту роль, но с такой диаспорой загорелых, рулить должны они, иначе зачем их закупили в таком количестве и за такие деньги.
        lotsman
        lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
        вчера в 13:51
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
          вчера в 13:47
          Одна такая лысая, бородатая и скандальная "звезда мирового футбола" в РПЛ уже есть. Угадай с трех попыток кто это?
          Sergo81
          Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
          вчера в 13:43
          Дааа ?)) получается, когда Энрике улыбался забитым мячам своей команды в финале ЛЧ, это ему пофиг было на команду и на результат в этот момент и в целом ?
          lotsman
          lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
          вчера в 13:38
          Ну если у Армейцев Обляков, то у нас Мостовой с Глушенковым. А Соболев им помогает.) На тренерский штаб, во время игры, я внимания не обращаю. Я слежу за игрой, за событиями на поле. Да и чего ему улыбаться? Он сосредоточен на игре, он переживает за игру своей команды. А тот, кто во время игры своей команды улыбается во весь рот, значит тому всё до фонаря. И игра, и команда , и вообще всё.
          Sergo81
          Sergo81 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
          вчера в 13:18
          Послушайте, раз вы мне это всё написали, я вам отвечу. Конкретно мне без разницы, сколько раз Зенит стал чемпионом или другой любой клуб. Я люблю футбол в разных его проявлениях, в том числе и тренерской мысли. Считаю, что с таким подбором игроков, которые есть у Зенита, Зенит может стать ЧР и без тренера вообще. Мне без разницы Семак тренер или кто-то другой. Почему Зенит играет на 70% своего потенциала я могу только догадываться. А тренерский штаб должен это понимать и решать эту проблему. Это их задача. Попытался вам объяснить ещё раз прям на пальцах. Если не получилось ( объяснить), не отвечайте мне сообщением, больше не буду повторять.
          Сенатов Юрий 1
          Сенатов Юрий 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
          вчера в 12:39
            Sergo81
            Sergo81 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
            вчера в 12:10
              Sergo81
              Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
              вчера в 11:51, ред.
              Это пассажиры, рулят Обляков и к. А вот, интересно, вы обращали внимание на тренерский штаб Зенита ? Симутенков, он вообще улыбается когда-нибудь ? С таким выражением всегда ( при любом счёте и игре), что страшно за него. Ощущение, что что-то страшное происходит или сейчас произойдёт. Обратите внимание))
              Сенатов Юрий 1
              Сенатов Юрий 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
              вчера в 11:38
              Ну, народ ! Команда после серии чемпионств заняла второе место, и пошли оскорбления тренера. Это касается не только вас, но и других "доброжелателей" Сергея Богдановича. А.П.Чехова на вас нету.
              lotsman
              lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
              вчера в 11:30
              Ну да, в ЦСКА бледнокожие рулят. Особенно Мойзес, Келвен, Виллиан.........)
              Ironigor
              Ironigor
              вчера в 11:19
              Фантазёров ещё хватает. ☝️😜
              STVA 1
              STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
              вчера в 11:09, ред.
                Гость
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