Чемпион России «Краснодар» назвал первых соперников по контрольным матчам

«Краснодар» вышел из отпуска. В сборе пока принимает участие не вся команда. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к клубу позже.
Всю предсезонную подготовку чемпионы России сезона 2024/25 проведут на базе «Четук». 27 июня «горожане» сыграют контрольный матч с махачкалинским «Динамо», а 5 июля — с «Ростовом». Оба спарринга состоятся в Краснодаре, на стадионе Академии ФК «Краснодар», начало — в 19:00.
Заграница всегда манит, особенно если халява, платить не нужно...
Заграница всегда манит, особенно если халява, платить не нужно...