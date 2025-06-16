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Чемпион России «Краснодар» назвал первых соперников по контрольным матчам

вчера, 09:07

«Краснодар» вышел из отпуска. В сборе пока принимает участие не вся команда. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к клубу позже.

Всю предсезонную подготовку чемпионы России сезона 2024/25 проведут на базе «Четук». 27 июня «горожане» сыграют контрольный матч с махачкалинским «Динамо», а 5 июля — с «Ростовом». Оба спарринга состоятся в Краснодаре, на стадионе Академии ФК «Краснодар», начало — в 19:00.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
Не всякому футболисту придётся по вкусу домашний сбор.
Заграница всегда манит, особенно если халява, платить не нужно...
112910415
112910415
вчера в 09:50
планы чемпиона России всегда интересны !
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:32
Правильно, что ездить по заграничным летним сборам, когда есть прекрасная возможность готовиться у себя дома. Спортивно-тренировочная база Четук это эщё одно свидетельство вложения своих денежных средств Сергеем Николаевичем в своей стране. Миллер бери пример с Галицкого и строй аналогичную базу в Крыму или по соседству скраснодарской, да и Костину не мешало бы присмотреться к такому инвистиционному проекту для своего клуба.
Гость
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