«Форте» из Таганрога прекратил существование

Таганрогский «Форте» объявил о прекращении существования клуба. В заявлении говорится:
С огромным сожалением мы вынуждены сообщить вам о завершении работы нашего любимого ФК «Форте». Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным.
Мы безмерно признательны каждому, кто болел за нашу команду. Ваша невероятная преданность, оглушительная поддержка на трибунах, вера в команду в самые сложные времена – вот, что было настоящим двигателем нашего клуба. Именно вы создавали ту неповторимую атмосферу, ради которой стоит играть в футбол. Спасибо вам за каждую улыбку, слезу и крик души, подаренные нам. Мы гордимся тем, что имели возможность представлять вас и играть для вас.
В то же время наша футбольная академия продолжит свою полноценную деятельность, чтобы юные спортсмены могли и дальше тренироваться, развивая свои навыки вместе с Форте.
От всего сердца желаем каждому, кто был частью этой удивительной истории, всего наилучшего. Пусть ваша любовь к футболу продолжает гореть ярко, а воспоминания о днях, проведённых с нами, согревают и дарят улыбку.
Прощание – это всегда больно. Но давайте помнить не столько о финальном свистке, сколько о всех эмоциях, которые мы прожили вместе.
В сезоне 2024/25 команда на втором этапе заняла 10-е место в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 14 очков.
Я вот думаю, мне 30-ть ставок даже за месяц делать кажется утомительным занятием. За месяц. А если у кого-то сто аккаунтов и он за день с каждого хотя бы по две ставки делает. 200 ставок. В день. 🧐
Я реально себе этого не представляю. И ладно бы на финише изнурительного марафона ждали шампанское, полцарства и принцесса, так там даже ленточки нет.
Бррр 🙈
Я вот думаю, мне 30-ть ставок даже за месяц делать кажется утомительным занятием. За месяц. А если у кого-то сто аккаунтов и он за день с каждого хотя бы по две ставки делает. 200 ставок. В день. 🧐
Я реально себе этого не представляю. И ладно бы на финише изнурительного марафона ждали шампанское, полцарства и принцесса, так там даже ленточки нет.
Бррр 🙈