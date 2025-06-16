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«Форте» из Таганрога прекратил существование

вчера, 09:59

Таганрогский «Форте» объявил о прекращении существования клуба. В заявлении говорится:

С огромным сожалением мы вынуждены сообщить вам о завершении работы нашего любимого ФК «Форте». Это решение было крайне непростым, но после долгих раздумий и оценки всех обстоятельств был сделан вывод, что дальнейшее существование клуба в текущем формате стало невозможным.

Мы безмерно признательны каждому, кто болел за нашу команду. Ваша невероятная преданность, оглушительная поддержка на трибунах, вера в команду в самые сложные времена – вот, что было настоящим двигателем нашего клуба. Именно вы создавали ту неповторимую атмосферу, ради которой стоит играть в футбол. Спасибо вам за каждую улыбку, слезу и крик души, подаренные нам. Мы гордимся тем, что имели возможность представлять вас и играть для вас.

В то же время наша футбольная академия продолжит свою полноценную деятельность, чтобы юные спортсмены могли и дальше тренироваться, развивая свои навыки вместе с Форте.

От всего сердца желаем каждому, кто был частью этой удивительной истории, всего наилучшего. Пусть ваша любовь к футболу продолжает гореть ярко, а воспоминания о днях, проведённых с нами, согревают и дарят улыбку.

Прощание – это всегда больно. Но давайте помнить не столько о финальном свистке, сколько о всех эмоциях, которые мы прожили вместе.

В сезоне 2024/25 команда на втором этапе заняла 10-е место в группе «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги, набрав 14 очков.

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Все комментарии
yawkh7vbzhn7
yawkh7vbzhn7
вчера в 13:38
Печально всё это, но денег нет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
"Форте" - как то очень тихо "приказал долго жить"...)
Incredulous
Incredulous ответ агент_Смит. (раскрыть)
вчера в 11:20
А хранители матрицы - это кто?
dr6z6nrey96e
dr6z6nrey96e
вчера в 10:42
Значит, в Москве появится еще одна ненужная команда.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:37
Не они первые, не они последние.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:10
Читаю и не перестаю удивляться. Если хочешь поиграть без клонов и призов - сделай 30-ть ставок за месяц и выбери группу...

Я вот думаю, мне 30-ть ставок даже за месяц делать кажется утомительным занятием. За месяц. А если у кого-то сто аккаунтов и он за день с каждого хотя бы по две ставки делает. 200 ставок. В день. 🧐

Я реально себе этого не представляю. И ладно бы на финише изнурительного марафона ждали шампанское, полцарства и принцесса, так там даже ленточки нет.
Бррр 🙈
агент_Смит.
агент_Смит. ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 10:04
Я думаю, клонов, кроме хранителей матрицы, в этой группе не будет.
Гость
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