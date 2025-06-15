Вторая команда московского «Динамо» вышла в группу «Золото» Второй лиги

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вчера, 16:23

Завершился матч заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги между командами «Динамо-Владивосток» и «Динамо-2» (Москва).

Напомним, игра была приостановлена на 67-й минуте при счёте 0:0 из-за погасшей мачты освещения. Встречу возобновили через час, после чего клубы обменялись голами — на 77-й гости вышли вперёд усилиями Максима Балахонова, а приморцы отыгрались на 87-й — отметился Алексей Баев.

В итоге вторая команда московского «Динамо» заняла 4-е место и вышла в «золотую» группу дивизиона «А».