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Вторая команда московского «Динамо» вышла в группу «Золото» Второй лиги

вчера, 16:23
Динамо-ВладивостокЛоготип футбольный клуб Динамо-Владивосток1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо-2 (Москва)Динамо-2Матч завершен

Завершился матч заключительного тура группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги между командами «Динамо-Владивосток» и «Динамо-2» (Москва).

Напомним, игра была приостановлена на 67-й минуте при счёте 0:0 из-за погасшей мачты освещения. Встречу возобновили через час, после чего клубы обменялись голами — на 77-й гости вышли вперёд усилиями Максима Балахонова, а приморцы отыгрались на 87-й — отметился Алексей Баев.

В итоге вторая команда московского «Динамо» заняла 4-е место и вышла в «золотую» группу дивизиона «А».

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Все комментарии
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вчера в 19:16
Молодцы. Не равнодушны.
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вчера в 18:22
Тут хоть игроки стараются, а у некоторых вторых команд такие результаты, что точно в первую никто не попадет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:19
Мои поздравления ! Не знаю состава но думаю есть там молодежь хорошая!Это я все о гастарбайтерах
s3dh9rx3b9kt
s3dh9rx3b9kt
вчера в 16:42
Ну вот, долго ждали золота динамовские фанаты и наконец-то дождались!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:26
Молодцы ребятушки. Мои поздравления болельщикам Динамо .
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