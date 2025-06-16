«Барселона» спустя 6 лет отправится в Азию перед началом сезона

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вчера, 11:57

«Барселона» объявила, что спустя шесть лет проведёт часть предсезонной подготовки в Азии.

Команда отправится в Японию и Южную Корею, где сыграет с «Виссел Кобе» 27 июля, «Сеулом» 31 июля и «Дэгу» 4 августа.

В последний раз «Барса» проводила предсезонный период в регионе в 2019 году, когда принимала участие в выставочных играх в Японии с «Челси» и «Виссел Кобе», за который тогда выступал Андрес Иньеста.