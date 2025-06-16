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«Барселона» спустя 6 лет отправится в Азию перед началом сезона

вчера, 11:57

«Барселона» объявила, что спустя шесть лет проведёт часть предсезонной подготовки в Азии.

Команда отправится в Японию и Южную Корею, где сыграет с «Виссел Кобе» 27 июля, «Сеулом» 31 июля и «Дэгу» 4 августа.

В последний раз «Барса» проводила предсезонный период в регионе в 2019 году, когда принимала участие в выставочных играх в Японии с «Челси» и «Виссел Кобе», за который тогда выступал Андрес Иньеста.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28
с этими офсайдами из Реала сделали грушу для битья)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:26
лапорта разобрался с некоторыми из балласт.
тер Штеген переходит в Галатасарай, а Лангле бесплатно в Атлетико.
сэкономия на их зарплатах.
еще устроит Фати подальше в Монако. и навсегда.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:57
Это да, но и значительно меньше дохода будет, что приведет к новым проблемам в ТО, и регистрации новичков. На кчм премиальные по-моему даже больше чем в ЛЧ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:58
В рейтинг топ-10 не попали))) зато есть Окленд... Кроме Барсы, нет Ливерпуля и Арсенала. И хорошо. Будет больше полноценного отдыха и подготовки к новому сезону
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:36
Их в КЧМ ге допустили? Или сами не захотели?
112910415
112910415
вчера в 12:17
на шабашку во время отпуска ... нормальная тема !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:14
Решили вспомнить былое и подзатариться японской техникой...
Capral
Capral
вчера в 12:03
А почему не поехали на КЧМ, испугались? Ах, да, с дешёвыми офсайдными ловушками уже насмешили Европу, теперь поехали Азию смешить...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:59
Интересно силы на Ла Лигу останутся?)))
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