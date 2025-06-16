Арутюнянц остаётся президентом «Ростова»

Президент «Ростова» в интервью источнику рассказал, что сохраняет свою должность вместе со спортивным директором .

О том, что происходило внутри клуба во второй части сезона

Внутри клуба была обычная рабочая обстановка — все были сконцентрированы только на футболе. Слухов действительно было много, но мы на них не обращаем внимания. Самое важное — команда и болельщики были едины. Особенно показательным был Суперфинал Кубка России — огромное количество болельщиков проделали сложный путь, чтобы поддержать команду в такой важный момент.

Я и Алексей Анатольевич продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба.

Про то, будет ли неспортивной деятельностью клуба управлять генеральный директор

Нужно чётко понимать, как устроен процесс управления клубом. 51% акций клуба принадлежат правительству Ростовской области, 49% — ООО «Лернако». Президент — это должность на общественных началах, которую назначает совет директоров клуба. Основной орган, принимающий ключевые решения — это совет директоров, который состоит из шести членов. Совет директоров избирается собранием акционеров. Таким образом, даже если предположить, что самой должности «президент клуба» не будет существовать — это никак не влияет на право акционера управлять обществом через совет директоров.

Генеральный директор — это должность, ответственная за ведение операционной деятельности клуба, его финансово-хозяйственную часть. Он является подотчётным лицом совету директоров. Именно совет директоров принимает ключевые решения.

Для болельщиков важно, чтобы любимая команда достойно выступала в чемпионате и Кубке России. Для этого необходимо создать условия для стабильной работы тренерского штаба, административного персонала команды, медицинского штаба и других людей, принимающих непосредственное участие в жизни команды. Без стабильной и качественной работы этих специалистов команда не сможет показывать достойные результаты.