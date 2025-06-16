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Арутюнянц остаётся президентом «Ростова»

вчера, 12:10

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в интервью источнику рассказал, что сохраняет свою должность вместе со спортивным директором Алексеем Рыскиным.

О том, что происходило внутри клуба во второй части сезона

Внутри клуба была обычная рабочая обстановка — все были сконцентрированы только на футболе. Слухов действительно было много, но мы на них не обращаем внимания. Самое важное — команда и болельщики были едины. Особенно показательным был Суперфинал Кубка России — огромное количество болельщиков проделали сложный путь, чтобы поддержать команду в такой важный момент.

Я и Алексей Анатольевич продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба.

Про то, будет ли неспортивной деятельностью клуба управлять генеральный директор

Нужно чётко понимать, как устроен процесс управления клубом. 51% акций клуба принадлежат правительству Ростовской области, 49% — ООО «Лернако». Президент — это должность на общественных началах, которую назначает совет директоров клуба. Основной орган, принимающий ключевые решения — это совет директоров, который состоит из шести членов. Совет директоров избирается собранием акционеров. Таким образом, даже если предположить, что самой должности «президент клуба» не будет существовать — это никак не влияет на право акционера управлять обществом через совет директоров.

Генеральный директор — это должность, ответственная за ведение операционной деятельности клуба, его финансово-хозяйственную часть. Он является подотчётным лицом совету директоров. Именно совет директоров принимает ключевые решения.

Для болельщиков важно, чтобы любимая команда достойно выступала в чемпионате и Кубке России. Для этого необходимо создать условия для стабильной работы тренерского штаба, административного персонала команды, медицинского штаба и других людей, принимающих непосредственное участие в жизни команды. Без стабильной и качественной работы этих специалистов команда не сможет показывать достойные результаты.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:56
Карпины приходят и уходят, налегке или с прихваченным багажом, а Дон стоял и стоять будет!!! Любо Арташес))
upm9czbhg3en
upm9czbhg3en
вчера в 13:30
Президентом разворованной недотренером Карпиным команды.
5kabrs25tvkh
5kabrs25tvkh
вчера в 13:29
Теперь у него будет проверка на успех Ростова
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:16
Как бы не разбежался Ростов...
112910415
112910415
вчера в 12:47
но вызов-то будет совсем новый
Vilar
Vilar
вчера в 12:30
Рассказ без показа - осталась мелочь - показать результат.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:26
Бессменный ты наш...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:26
Пожелаем Ростову остаться в обойме РПЛ!
(Под чутким руководством Арташеса и К")
Гость
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