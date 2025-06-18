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ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кузяев может перейти в «Зенит»

вчера, 15:41

«Зенит» рассматривает кандидатуру Далера Кузяева в качестве усиления.

По информации источника, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что команда находится в контакте с бывшим полузащитником «сине-бело-голубых».

В прошедшем сезоне Кузяев выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но вчера покинул клуб на правах свободного агента.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:31
Какие то трансферы у всех возрастные....
Заболотному,Осипенко,Кузяеву 176 лет на троих.....
Академии новый "продукт" не выпускают что ли ???
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:09
Бомжи чего усиливать собрались?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 17:14
Моя любимая картина в Эрмитаже.
Vilar
Vilar
вчера в 17:09
В Зените мячи накачивать, а в Тереке, может быть, ещё поиграет...
lotsman
lotsman
вчера в 17:04
А потом Медведев скажет - В приоритетном списке Кузяева у нас нет.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:41
Или в Зенит, или вернуться в Ахмат))) увы, в Европе провалился
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39, ред.
Ну а куда ему еще иттить то! Только в гегемонию))) Шурик же новый юбилей объявил)))
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:00, ред.
Ну прямо репродукция с картины Рембрандта "Возвращение блудного сына"))
Гость
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