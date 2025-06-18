Кузяев может перейти в «Зенит»

«Зенит» рассматривает кандидатуру Далера Кузяева в качестве усиления.
По информации источника, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что команда находится в контакте с бывшим полузащитником «сине-бело-голубых».
В прошедшем сезоне Кузяев выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но вчера покинул клуб на правах свободного агента.
Заболотному,Осипенко,Кузяеву 176 лет на троих.....
Академии новый "продукт" не выпускают что ли ???
Заболотному,Осипенко,Кузяеву 176 лет на троих.....
Академии новый "продукт" не выпускают что ли ???