Кузяев может перейти в «Зенит»

1750250461

вчера, 15:41

«Зенит» рассматривает кандидатуру в качестве усиления.

По информации источника, председатель правления «Зенита» сообщил, что команда находится в контакте с бывшим полузащитником «сине-бело-голубых».

В прошедшем сезоне Кузяев выступал в чемпионате Франции за «Гавр», но вчера покинул клуб на правах свободного агента.