Карпин: «Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет»

Главный тренер сборной России и «Динамо» выразил недовольство по поводу запрета нецензурной лексики в футболе.

Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет. Как вообще можно играть без мата? Иногда хочется выругаться на судью, но сдерживаешь себя, чтобы не получить карточку. Конечно, когда нецензурные выражения попадают в трансляцию, думаю, что стоило бы быть спокойнее, но в такие моменты себя трудно контролировать.