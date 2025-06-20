Карпин: «Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин выразил недовольство по поводу запрета нецензурной лексики в футболе.
Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет. Как вообще можно играть без мата? Иногда хочется выругаться на судью, но сдерживаешь себя, чтобы не получить карточку. Конечно, когда нецензурные выражения попадают в трансляцию, думаю, что стоило бы быть спокойнее, но в такие моменты себя трудно контролировать.
Логика странная, но понятная...
Наш человек с отвёрткой, молотком и какой-то матерью что хочешь сделает и починит.
Слышали, знаем. Но!
Упав в канаву случайно, надо встать, почистить я слегка и идти дальше, а не продолжать лежать в канаве и притворившись свиньёй начать хрюкать.
Как бы есть два пути, и каждый свой путь выбирает сам...
Ну а Валеру я уважаю и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста.
И,добавлю: он с хоризмой человек и мне симпатичен, хотя с его позицией в данном вопросе не согласен.
Логика странная, но понятная...
Наш человек с отвёрткой, молотком и какой-то матерью что хочешь сделает и починит.
Слышали, знаем. Но!
Упав в канаву случайно, надо встать, почистить я слегка и идти дальше, а не продолжать лежать в канаве и притворившись свиньёй начать хрюкать.
Как бы есть два пути, и каждый свой путь выбирает сам...
Ну а Валеру я уважаю и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста.
И,добавлю: он с хоризмой человек и мне симпатичен, хотя с его позицией в данном вопросе не согласен.