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Карпин: «Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет»

вчера, 10:45

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин выразил недовольство по поводу запрета нецензурной лексики в футболе.

Если запретят мат, никто играть в футбол просто не будет. Как вообще можно играть без мата? Иногда хочется выругаться на судью, но сдерживаешь себя, чтобы не получить карточку. Конечно, когда нецензурные выражения попадают в трансляцию, думаю, что стоило бы быть спокойнее, но в такие моменты себя трудно контролировать.

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 15:10
Это как гулящая женщина: можно иногда погуливать, а можно из борделя не выходить. Все равно б.. ть. С матом нужно бороться с младенчества, внушать, что это плохо, наказывать, штрафовать за это. Только так можно его искоренить.
ABir
ABir
вчера в 14:46
Это рассуждения тренера сборной России и клуба МВД. Не о том думает Валерий, ой не о том.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:03
Логика от противного: чем больше и круче матюгальные возможности, тем выше мастерство?
Логика странная, но понятная...
Наш человек с отвёрткой, молотком и какой-то матерью что хочешь сделает и починит.
Слышали, знаем. Но!
Упав в канаву случайно, надо встать, почистить я слегка и идти дальше, а не продолжать лежать в канаве и притворившись свиньёй начать хрюкать.
Как бы есть два пути, и каждый свой путь выбирает сам...
Ну а Валеру я уважаю и как тренера, и как прекрасного в прошлом футболиста.
И,добавлю: он с хоризмой человек и мне симпатичен, хотя с его позицией в данном вопросе не согласен.
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 13:47
Доброго Здоровья, Аксинья!
В армии тоже без мата сложно объяснить подчинённым, что от них хочет командир.)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:19
Я бы даже сказал- страшнее и намного...)))))))))))))))))))))))))))))))))))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:18
Приветствую Виктор! Ну это хуже мата))) 😁😁😁
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:17
)))))))))))))))))))))))))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 12:59
Полностью не согласен.За мат можно и получить так,что мало не покажется и не посмотрит гражданин,что его после и могут посадить,честь дороже.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:46
Привет Виктор...!!! Просто юмарнул...)
112910415
112910415
вчера в 12:29
ох ...
двойному тренеру (да хоть бы и одинарному) не следует публично занимать такую крайнюю позицию !
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:00
Я много лет проработал на стройках и прекрасно знаю что всякий прораб со стажем без мата и трех слов связать не сможет. Наверно у тренеров такой же синдром))
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:46
Володя, рад видеть!!!
Это точно, милиции больше нет в Динамо, так что 15 суток не грозят. Личку же не посадили за ругань...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:44
Матершинник Валера , но в динамо то можешь получить административное наказание , а то и условно...)
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 11:44
Приветствую, Володя!!!
Вспомнил эпизод из матча дублёров Динамо Киев-Нефтчи, если не ошибаюсь в 1978г. Так вот, один из футболистов Нефтчи сделал неудачный пас на партнёра, тот пытался достать мяч, бежал изо всех сил, но не получилось... Так он, своему товарищу по команде крикнул:"Чтоб тебе так жена давала"!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:38
"Как вообще можно играть без мата?" - "Под эту ситуацию нужно просто новые матерные слова придумать! "...)))
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:31
Вот тут с Вами согласен
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:30
По поводу слов Валеры вспомнился эпизод из фильма "джентльмены удачи", когда незабвенному Леонову Василий Алибабаеввич уронил батарею на ногу и он крича от боли ответил Крамарову - "Василий Алибабаевич это нехороший человек батарею мне на ногу уронил! Уууу 57")))
Конечно хорошо бы видео скинуть но не умею с телефона, так как на сутках.
Всем Добра!
Comentarios
Comentarios ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:26
Мат всегда должен быть к месту . Если им строчить как пулемет это уже к уровню образования .
Futurista
Futurista ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:11
Это сильное заявление)...уверен, что даже когда они думают о футболе в голове перебирают эти "комбинации слов"...
lotsman
lotsman
вчера в 11:08
Эмоции выплёскивать надо, это облегчает эмоциональное состояние. Это можно делать на поле, во время игры, но на камеру будьте сдержанней. Мат на камеру не оправдывается никаким состоянием.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:06
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:05
Мне кажется, Карпин перебирает с оригинальностью. Футболисты находятся на виду, они должны быть образцом поведения. Наказания за мат должны только ужесточаться, пока он полностью не исчезнет из лексикона игроков и тренеров. Пусть лучше думают о футболе, чем о комбинациях слов.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:02
Дружище, моё Почтение!!!
Я вчера весь вечер оборжался, теперь, Вы снова заставляете меня сделать тоже самое, но уже утром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответственно заявляю- это бесчеловечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:00
Ну да...мы матом не ругаемся, мы на нём разговариваем)...
Capral
Capral
вчера в 10:59
Когда-то, ещё в советское время, Ю.Ваньят написал статью, под заголовком:"В футбол молча не играют"!
Так что, Валера прав.
Incredulous
Incredulous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:57
Я тоже за такую практику, и писал об этом ранее. Еще, помимо количества комментариев, можно было бы ввести количество полученных лайков, чтобы эти комментарии не состояли из одного-двух слов, а были содержательными и осмысленными, которые оценят другие участники. Да и не помешало бы ограничение по времени нахождения на сайте, к примеру, в КП можно зарегистрироваться лишь после двух-трёх месяцев пребывания на сайте. Тогда создать армию клонов из нескольких десятков, а то и сотен аккаунтов, как мы видим сегодня, стало бы мега-тяжело.

И, я Вам скажу, это не так уж и проблематично для администрации сайта, просто требует немного вложений на оплату работы программиста, который создаст нужные алгоритмы в структуре сайта.
Futurista
Futurista
вчера в 10:56
И будет как в анекдоте...."Самый вежливый в России футболист, не забив пенальти, умер в тишине от нахлынувших эмоций" )...
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