 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Алекперов ответил на вопрос, когда «Спартак» снова станет чемпионом

Сортировать
Все комментарии
stasil2
stasil2
сегодня в 00:19
    Сп62
    Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 22:34
    А статус "народной" у команды отнять невозможно, т.к. география фанатов Спартака выходит далеко за пределы России. Ни одна команда страны по этому показателю и близко не стояла.
    mat73
    mat73
    вчера в 18:06
    Молодец, правильно сказал!
    ABir
    ABir
    вчера в 17:17
    Верно сказано! Слова Спартак и чемпион не разделимы, синонимы! В этих словах отражено гораздо больше , чем место в турнирной таблице.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 15:58
    Лучше бы Алекперов промолчал... А Спартак станет чемпионом тогда, когда реально вернёт себе статус народной команды. Это значит, что тренер должен быть со Спартаковским прошлым, а ведущие игроки будут выпускниками красно-белой академии...
    4gdwjzakm4qu
    4gdwjzakm4qu
    вчера в 15:58
    Ответ достойный Спартака!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 15:51
    Ох...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:39
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:38, ред.
    Спасибо!...такая чёткая формулировка мной заимствована хотя немного изменена)...но я с ней абсолютно согласен поэтому и разместил здесь 👍🤝...
    протон
    протон ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 15:32
    И тут есть некие сложности дружище. С одного айпи могут пользоваться разные семьи, кто значет, может целая общага. Могут пострадать и те, кто совсем не клон или не фермер, а просто читают новочти на сайте. Айпи по сути ведь разные бывают как основное, прокси, бывает сосед раздаёт трафик беслатно, айпи от браузера ит. д. Как их отделить и распознать ?. Не все так однозначно. Есть еще другие нюансы их частично затронул introvert pofigist.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 15:31
    Отлично сказано, Маэстро!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!! Я, как болельщик с богатейшим стажем- подтверждаю Ваши слова и подписываюсь под каждой запятой, потому что видел Спартак советского времени, и Горжусь тем, что был свидетелем Величайшего советского Клуба!!!!!!! А те, кто виделu Спартак Бескова- никогда его не забудyт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Да Здравствует советский футбол- Лучший футбол в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 15:22
    Главное верить....)
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:20
    Фраза "Спартак всегда чемпион" является выражением преданности и веры в Спартак, несмотря на результаты, показываемые командой на поле. Это означает, что для болельщиков Спартака сам дух и история клуба, его традиции, важнее текущих побед или поражений. Они считают, что Спартак всегда будет чемпионом в их сердцах, независимо от того, как часто он выигрывает титулы...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:19
    Настоящий, истинный болельщик Спартака только так и ответит. Для спартача, Спартак всегда чемпион. Как для меня Зенит.)
    sxn8qsfa948w
    sxn8qsfa948w
    вчера в 15:18
    Всегда это значит не скоро
    Vilar
    Vilar
    вчера в 15:12
    Видно телек не смотрит, а про спартак ему рассказывает станкович.
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 15:06, ред.
    Пары бензина, говорят, токсичны. 🤔
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 15:00
    Динамо Москва или Зенит. Больше шансов на чемпионский титул
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:53, ред.
    А на самом деле Алекперов подумал.
    "Надо посмотреть посадят или нет руководство Торпедо, а там решим".
    Шутка конечно, но кто его знает...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     