Основатель «Лукойл» Вагит Алекперов ответил на вопрос, когда «Спартак» снова станет чемпионом России.
«Спартак» — чемпион. Всегда!
Основатель «Лукойл» Вагит Алекперов ответил на вопрос, когда «Спартак» снова станет чемпионом России.
«Спартак» — чемпион. Всегда!
Да Здравствует советский футбол- Лучший футбол в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да Здравствует советский футбол- Лучший футбол в мире!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Надо посмотреть посадят или нет руководство Торпедо, а там решим".
Шутка конечно, но кто его знает...
"Надо посмотреть посадят или нет руководство Торпедо, а там решим".
Шутка конечно, но кто его знает...