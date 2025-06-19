Министр спорта РФ: «Молодым игрокам нужно давать больше практики»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал лимит на легионеров в российском футболе. По его мнению, обсуждение вопроса о возможном ужесточении этого лимита сейчас актуально.
Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной. Однако полностью отказываться от иностранных футболистов не стоит — хорошие легионеры создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят.
Если футболист заявлен за другую сборную, то он автоматом считается легионером.
И не важно входит эта страна в Евразийский экономический союз (ЕАЭСхРеспублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) или нет.
Не можешь играть за сборную России, всё ты легионер.
Причём если ты имеешь российское гражданство, но в последствии выбрал другую страну, то автоматом переводишься в легионеры.
Молодёжь у нас всегда талантливая была, но им просто не дают раскрыться, берут второсортных, третьесортных легионеров.
Если футболист заявлен за другую сборную, то он автоматом считается легионером.
И не важно входит эта страна в Евразийский экономический союз (ЕАЭСхРеспублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) или нет.
Не можешь играть за сборную России, всё ты легионер.
Причём если ты имеешь российское гражданство, но в последствии выбрал другую страну, то автоматом переводишься в легионеры.
Молодёжь у нас всегда талантливая была, но им просто не дают раскрыться, берут второсортных, третьесортных легионеров.
Поэтому помолчи, министр.
Поэтому помолчи, министр.