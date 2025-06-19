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Министр спорта РФ: «Молодым игрокам нужно давать больше практики»

вчера, 11:04

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал лимит на легионеров в российском футболе. По его мнению, обсуждение вопроса о возможном ужесточении этого лимита сейчас актуально.

Молодым игрокам нужно давать больше практики, поэтому считаю дискуссию о снижении числа легионеров в клубах оправданной. Однако полностью отказываться от иностранных футболистов не стоит — хорошие легионеры создают конкуренцию и способствуют росту наших ребят.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:01
Капитан Очевидность)))
48n4f9m34sk7
48n4f9m34sk7
вчера в 12:26
5 в завке 3 на поле, вот оптимальный лимит на легионеров.
Если футболист заявлен за другую сборную, то он автоматом считается легионером.
И не важно входит эта страна в Евразийский экономический союз (ЕАЭСхРеспублика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика) или нет.
Не можешь играть за сборную России, всё ты легионер.
Причём если ты имеешь российское гражданство, но в последствии выбрал другую страну, то автоматом переводишься в легионеры.
Молодёжь у нас всегда талантливая была, но им просто не дают раскрыться, берут второсортных, третьесортных легионеров.
catal
catal
вчера в 12:17
Приоритеты - 1. прибыль, 2. победы, 3. футбол и спорт
Поэтому помолчи, министр.
bfa7cabhvny9
bfa7cabhvny9
вчера в 12:10
А получаются так, что у нас играют только хорошие легионеры.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:45
Скатертью дорога!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:38
Сразу видно , что Дегтярёв защитил докторскую , правда в другой области знаний(но это не столь важно) сделать такие открытия дано далеко не многим , прям - "Михаил - Америка"...)))
112910415
112910415
вчера в 11:12
министр разговорного жанра ...
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