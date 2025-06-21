 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИталия. Серия А 2025/2026

«Болонья» хочет приобрести Иммобиле у «Бешикташа»

вчера, 23:28

Нападающий турецкого «Бешикташа» Чиро Иммобиле вернётся в Серию А.

По информации источника, агент 35-летнего игрока ведёт переговоры с «Болоньей» о возможном переходе. Ранее сообщалось о том, что сам игрок хочет покинуть «Бешикташ» уже в ближайшее трансферное окно.

Иммобиле в прошедшем сезоне забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах чемпионата Турции.

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:12
Болонья скромна и со вкусом!)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:01
Вот сказ здесь, о том, кто кого читает, пролетел мимо....
И должен вам признаться мну читает всех: и Протона, и Смита, и Пофигиста и Губермана, и братушек Гримм, и Цветаеву, и ....
А вот меня не все (и это радует), но Три человека читает от "А" до "Я"...
Кто назовет их имена, тому кружка с логотипом любимой команды...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 