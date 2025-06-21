«Болонья» хочет приобрести Иммобиле у «Бешикташа»

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вчера, 23:28

Нападающий турецкого «Бешикташа» вернётся в Серию А.

По информации источника, агент 35-летнего игрока ведёт переговоры с «Болоньей» о возможном переходе. Ранее сообщалось о том, что сам игрок хочет покинуть «Бешикташ» уже в ближайшее трансферное окно.

Иммобиле в прошедшем сезоне забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах чемпионата Турции.