«Болонья» хочет приобрести Иммобиле у «Бешикташа»

Нападающий турецкого «Бешикташа» Чиро Иммобиле вернётся в Серию А.
По информации источника, агент 35-летнего игрока ведёт переговоры с «Болоньей» о возможном переходе. Ранее сообщалось о том, что сам игрок хочет покинуть «Бешикташ» уже в ближайшее трансферное окно.
Иммобиле в прошедшем сезоне забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах чемпионата Турции.
И должен вам признаться мну читает всех: и Протона, и Смита, и Пофигиста и Губермана, и братушек Гримм, и Цветаеву, и ....
А вот меня не все (и это радует), но Три человека читает от "А" до "Я"...
Кто назовет их имена, тому кружка с логотипом любимой команды...)
И должен вам признаться мну читает всех: и Протона, и Смита, и Пофигиста и Губермана, и братушек Гримм, и Цветаеву, и ....
А вот меня не все (и это радует), но Три человека читает от "А" до "Я"...
Кто назовет их имена, тому кружка с логотипом любимой команды...)