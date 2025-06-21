Влахович хочет в «Милан», но ему придётся пойти на понижение зарплаты

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вчера, 20:48

Нападающий «Ювентуса» согласен играть за «Милан».

По информации источника, несмотря на интерес клубов из Саудовской Аравии, футболист хотел бы и дальше играть в топ-лиге. Он готов рассмотреть вариант с переходом в состав миланцев. Отмечается, что перспектива воссоединения с тренером Массимилиано Аллегри кажется 25-летнему сербу привлекательной. Но для этого он должен пойти на снижение зарплаты. Сейчас Влахович получает 12 млн евро в год, в «Милане» готовы обсуждать сумму около 7 млн.

В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов в 29 играх чемпионата Италии.