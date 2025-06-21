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Влахович хочет в «Милан», но ему придётся пойти на понижение зарплаты

вчера, 20:48

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович согласен играть за «Милан».

По информации источника, несмотря на интерес клубов из Саудовской Аравии, футболист хотел бы и дальше играть в топ-лиге. Он готов рассмотреть вариант с переходом в состав миланцев. Отмечается, что перспектива воссоединения с тренером Массимилиано Аллегри кажется 25-летнему сербу привлекательной. Но для этого он должен пойти на снижение зарплаты. Сейчас Влахович получает 12 млн евро в год, в «Милане» готовы обсуждать сумму около 7 млн.

В прошедшем сезоне форвард забил 10 голов в 29 играх чемпионата Италии.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:17
Ну это руководству Милана решать.
5ncrz72nnfka
5ncrz72nnfka
вчера в 22:28
Переоцененный нападающий,свою зарплату не отрабатывает
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:08
Зачем? Тот же Йович ничем не хуже.
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 21:35
Даже 7 млн зарплаты очень много для такого игрока
протон
протон
вчера в 21:34
когда то возлагали на Влаховича большие надежды называли новым Батистутой в серии А,к сожалению не удалось
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:07
Если хочет, то надо идти на компромисс
9gx95pjnr8jn
9gx95pjnr8jn
вчера в 20:58
Если хочет то надо соглашатся!
Evgen_86
Evgen_86
вчера в 20:51
А кто ему в Европе такую зп даст??? Кому он нужен??? Середнякам АПЛ??? Возможно. Да и то сомнения, что на такое они пойдут. А так, только саудиты могут продолжить ему платить такую зарплату, а может и выше.
Гость
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