«Реал» не станет подписывать Штиллера, а переключится на Родри

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вчера, 18:03

Полузащитник «Штутгарта» не станет переходить в «Реал».

По информации источника, переговоры насчёт Штиллера зашли в тупик. «Реал» хочет сосредоточить своё внимание на более именитых игроках, готовых сразу заиграть в стартовом составе. Мадридцы также рассматривали кандидатуру из «Реала Сосьедад», но он перейдёт в лондонский «Арсенал», если учитывать последние новости. Теперь, как сообщается, фокус внимания «сливочных» сосредоточен на футболисте из «Манчестер Сити» .

В прошедшем сезоне 28-летний Родри из-за серьёзной травмы провёл всего 5 матчей во всех турнирах.