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«Реал» не станет подписывать Штиллера, а переключится на Родри

вчера, 18:03

Полузащитник «Штутгарта» Анжело Штиллер не станет переходить в «Реал».

По информации источника, переговоры насчёт Штиллера зашли в тупик. «Реал» хочет сосредоточить своё внимание на более именитых игроках, готовых сразу заиграть в стартовом составе. Мадридцы также рассматривали кандидатуру Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», но он перейдёт в лондонский «Арсенал», если учитывать последние новости. Теперь, как сообщается, фокус внимания «сливочных» сосредоточен на футболисте из «Манчестер Сити» Родри.

В прошедшем сезоне 28-летний Родри из-за серьёзной травмы провёл всего 5 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:36
Перес вроде умный дядька, но тут думаю ошибочку совершает...Родри под тридцать, плюс после крестов не факт, что будет таким же топчиком!!??
Штиллер же моложе, пашет как конь, еще и передачи отличные выдает из глубины, чего Реалу явно не хватает после ухода Крооса и Модрича....да, он может быть не такой медийный, и внешность не для билбордов и глянцевых журналов, но игрок отличный! Помню как когда-то Мадрид отказался от "страшненького" Рональдиньо и подписал "красавчика" Бекхэма, а что было дальше всем и так известно!
r8suussfz94x
r8suussfz94x
вчера в 19:15
Кажется Штиллер чёт понимает)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:08
пока у Родри контракт до 2027.
МС надо продлит еще на три года.
если Реалу совсем плохо, есть вариант.
Головин доступен. Монако не против.
разницы никакой, в каком городе в лазарете валяться.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:05
А заиграет ли Родри на таком же уровне после травмы?
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:18
Это всё пустые разговоры... Окончательный состав Королевского Клуба станет известен только после закрытия трансферного окна. А по слухам в Реале должно числиться человек четыреста. Реалу сейчас важнее сделать Винисиуса менее проблемным игроком. И вообще, как мне кажется, обстановка в раздевалке не очень здоровая. Надеюсь, Алонсо справится...
протон
протон
вчера в 18:05
Ну ничего страшного. Астон Вилла или Вест Хэм смогут заплатить столько и даже больше.
Гость
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