«Реал» не станет подписывать Штиллера, а переключится на Родри

Полузащитник «Штутгарта» Анжело Штиллер не станет переходить в «Реал».
По информации источника, переговоры насчёт Штиллера зашли в тупик. «Реал» хочет сосредоточить своё внимание на более именитых игроках, готовых сразу заиграть в стартовом составе. Мадридцы также рассматривали кандидатуру Мартина Субименди из «Реала Сосьедад», но он перейдёт в лондонский «Арсенал», если учитывать последние новости. Теперь, как сообщается, фокус внимания «сливочных» сосредоточен на футболисте из «Манчестер Сити» Родри.
В прошедшем сезоне 28-летний Родри из-за серьёзной травмы провёл всего 5 матчей во всех турнирах.
МС надо продлит еще на три года.
если Реалу совсем плохо, есть вариант.
Головин доступен. Монако не против.
разницы никакой, в каком городе в лазарете валяться.
МС надо продлит еще на три года.
если Реалу совсем плохо, есть вариант.
Головин доступен. Монако не против.
разницы никакой, в каком городе в лазарете валяться.
Штиллер же моложе, пашет как конь, еще и передачи отличные выдает из глубины, чего Реалу явно не хватает после ухода Крооса и Модрича....да, он может быть не такой медийный, и внешность не для билбордов и глянцевых журналов, но игрок отличный! Помню как когда-то Мадрид отказался от "страшненького" Рональдиньо и подписал "красавчика" Бекхэма, а что было дальше всем и так известно!
Штиллер же моложе, пашет как конь, еще и передачи отличные выдает из глубины, чего Реалу явно не хватает после ухода Крооса и Модрича....да, он может быть не такой медийный, и внешность не для билбордов и глянцевых журналов, но игрок отличный! Помню как когда-то Мадрид отказался от "страшненького" Рональдиньо и подписал "красавчика" Бекхэма, а что было дальше всем и так известно!