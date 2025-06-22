В Италии ужесточили наказание за агрессию в адрес арбитров

Футбольные судьи в Италии теперь будут пользоваться такой же правовой защитой, как сотрудники полиции и другие государственные служащие.
Решение принято в ответ на рост случаев нападений на арбитров. Изменения в законодательстве повлекут ужесточение наказаний за акты насилия в отношении судей, включая толчки, избиения или угрозы жизни — вплоть до тюремного заключения.
Напомним, что в футболе бывают и обратные случаи — недавно в Италии на два года отстранили судью, оскорбившего игрока.
Берите пример с нашей дисциплины, мы тоже заботимся о футбольных судьях!
Вот например, за попытку финансового растления, взяли под стражу двух руководителей одного симпатичного клуба...
"Светит" семь зим на курорте...!
Берите пример с нашей дисциплины, мы тоже заботимся о футбольных судьях!
Вот например, за попытку финансового растления, взяли под стражу двух руководителей одного симпатичного клуба...
"Светит" семь зим на курорте...!