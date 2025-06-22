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ГлавнаяНовостиСудействоИталия. Серия А 2025/2026

В Италии ужесточили наказание за агрессию в адрес арбитров

сегодня, 00:10

Футбольные судьи в Италии теперь будут пользоваться такой же правовой защитой, как сотрудники полиции и другие государственные служащие.

Решение принято в ответ на рост случаев нападений на арбитров. Изменения в законодательстве повлекут ужесточение наказаний за акты насилия в отношении судей, включая толчки, избиения или угрозы жизни — вплоть до тюремного заключения.

Напомним, что в футболе бывают и обратные случаи — недавно в Италии на два года отстранили судью, оскорбившего игрока.

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Перевод с reuters.com
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Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:32
Вилами по воде
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:50
В России подобное решение давно назрело
протон
протон
сегодня в 01:10
Покажите эту новость Роме Широкову он будет не доволен.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:26
Всё верно!
Берите пример с нашей дисциплины, мы тоже заботимся о футбольных судьях!
Вот например, за попытку финансового растления, взяли под стражу двух руководителей одного симпатичного клуба...
"Светит" семь зим на курорте...!
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:23
Возможно это поможет сократить количество таких инцидентов и понизить уровень агрессивного антагонизма.
drug01
drug01
сегодня в 00:22
Верное решение, судей надо ценить и защищать!
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