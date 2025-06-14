Баженов рассказал, что хотел бы поменять в работе судей

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов ответил, какое правило он хотел бы изменить в футболе.
Если мы выступаем за динамичность и скорость игры, то я бы ускорил штрафные. Мне очень не нравится, когда судьи долго записывают, кому дали жёлтую карточку. Если есть травма — пауза. Но если просто фол — карточку потом, я хочу видеть быструю атаку команды. В эпоху VAR можно экономить на этом время. Там в специальной комнате записали и в ухо судье передали. А карточку арбитр может и позже показать.
О работе арбитров VAR и этой технологии в футболе ранее высказывался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.
Баженов об этом не знал?
А может вообще не свистеть, пусть 90 минут бегают как дурачки, а потом матч посмотрят, запишут все нарушения и голы.
Да и вопрос к самому Баженову, а он как игрок никогда не тянул время?
Почему все такие умные стают после завершении карьеры и мнимыми экспертами становятся?
Буффон тоже после завершения карьеры начал гоаорить, что ворота очень маленькие, надо их увеличить. Всю карьеру наверное думал.
Баженов об этом не знал?
А может вообще не свистеть, пусть 90 минут бегают как дурачки, а потом матч посмотрят, запишут все нарушения и голы.
Да и вопрос к самому Баженову, а он как игрок никогда не тянул время?
Почему все такие умные стают после завершении карьеры и мнимыми экспертами становятся?
Буффон тоже после завершения карьеры начал гоаорить, что ворота очень маленькие, надо их увеличить. Всю карьеру наверное думал.