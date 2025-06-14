Баженов рассказал, что хотел бы поменять в работе судей

Бывший игрок «Спартака» ответил, какое правило он хотел бы изменить в футболе.

Если мы выступаем за динамичность и скорость игры, то я бы ускорил штрафные. Мне очень не нравится, когда судьи долго записывают, кому дали жёлтую карточку. Если есть травма — пауза. Но если просто фол — карточку потом, я хочу видеть быструю атаку команды. В эпоху VAR можно экономить на этом время. Там в специальной комнате записали и в ухо судье передали. А карточку арбитр может и позже показать.