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Баженов рассказал, что хотел бы поменять в работе судей

вчера, 17:04

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов ответил, какое правило он хотел бы изменить в футболе.

Если мы выступаем за динамичность и скорость игры, то я бы ускорил штрафные. Мне очень не нравится, когда судьи долго записывают, кому дали жёлтую карточку. Если есть травма — пауза. Но если просто фол — карточку потом, я хочу видеть быструю атаку команды. В эпоху VAR можно экономить на этом время. Там в специальной комнате записали и в ухо судье передали. А карточку арбитр может и позже показать.

О работе арбитров VAR и этой технологии в футболе ранее высказывался голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ ABir (раскрыть)
вчера в 23:19
А если еще игрок принял непосредственное участие в каком-то последующем эпизоде, то как это трактовать, если он уже должен быть удален?
протон
протон
вчера в 20:54
А ещё бы футболисты из аутов выкидывали, ещё бы на поле не валялись как будто одного впятером бьют и вообще если там нет нарушения правел где футболист корчеться, запретить судье свистеть и выбивать футболистам мячи в аут.
ABir
ABir
вчера в 17:51
Если карточка вторая, и надо удалять игрока, то на сколько позже надо ее показывать?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:43
ЖК иногда позже показывают, судьи дают доиграть эпизод.
Баженов об этом не знал?
А может вообще не свистеть, пусть 90 минут бегают как дурачки, а потом матч посмотрят, запишут все нарушения и голы.
Да и вопрос к самому Баженову, а он как игрок никогда не тянул время?

Почему все такие умные стают после завершении карьеры и мнимыми экспертами становятся?
Буффон тоже после завершения карьеры начал гоаорить, что ворота очень маленькие, надо их увеличить. Всю карьеру наверное думал.
Urgalz
Urgalz
вчера в 17:25
В основном Баженов все правильно сказал.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:23
Игорю Акинфееву можно тоже высказывать пожелания за динамичный футбол - стоишь в воротах и наблюдаешь как бегают и чем быстрее тем интереснее))
g9sakabzkb4x
g9sakabzkb4x
вчера в 17:22
Помощь с травмами нужно оказывать вне поля.
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