 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2025

«Спартак» хотел провести летом матч с «Истиклолом» из Таджикистана

вчера, 16:31

Генеральный директор «Истиклола» Шахзод Сулаймонов сообщил источнику о том, что клуб получал предложение провести товарищеский матч с московским «Спартаком» в летнее межсезонье.

Нам поступало предложение от «Спартака» сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Дело в том, что для «красно-белых» это была бы контрольная игра перед стартом сезона, а для нас дата не оказалась удобной. Тренерский штаб и главный тренер посчитали это неудобным, потому что многие игроки «Истиклола» в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву. Поэтому матч со «Спартаком» этим летом невозможен.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборная России отказалась от участия в африканском турнире в июне
Вчера, 11:14
Официально«Рубин» назвал соперника, с которым сыграет в первом товарищеском матче
Вчера, 10:56
Матч России и Колумбии мог бы пройти в Картахене
Вчера, 09:39
ОфициальноЦСКА проведёт три матча в межсезонье
Вчера, 08:51
Швейцарский «Сьон» ведёт переговоры о товарищеском матче с клубом из России
21 июня
В Мозамбике готовы сыграть со сборной России
21 июня
 
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:26
Такое ощущение пожалели спартачей )
ABir
ABir
вчера в 19:18
Придется подыскать Спартаку другого партнера для тренировки.
756xw2mnbqf5
756xw2mnbqf5
вчера в 18:16
Таджики посчитали спартак слабым соперником.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Такое сложилось впечатление , что Шахзод , как бы немного оправдывается...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 