«Спартак» хотел провести летом матч с «Истиклолом» из Таджикистана

Генеральный директор «Истиклола» Шахзод Сулаймонов сообщил источнику о том, что клуб получал предложение провести товарищеский матч с московским «Спартаком» в летнее межсезонье.

Нам поступало предложение от «Спартака» сыграть товарищеский матч в Москве, но мы отказались от этого варианта. Дело в том, что для «красно-белых» это была бы контрольная игра перед стартом сезона, а для нас дата не оказалась удобной. Тренерский штаб и главный тренер посчитали это неудобным, потому что многие игроки «Истиклола» в это время были бы в отпуске и мы бы не смогли собрать состав для поездки в Москву. Поэтому матч со «Спартаком» этим летом невозможен.