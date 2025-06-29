Мареска высказался об остановке матча с «Бенфикой» на Клубном ЧМ

Главный тренер «Челси» остался недоволен остановкой матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира с «Бенфикой» из-за грозы.

Мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась. Лично я считаю, что это не футбол. Уже седьмой, восьмой, девятый матч прерывается. Думаю, это издевательство. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете уже несколько матчей, это означает, что здесь (в США — прим.) неподходящее место для турнира.