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Мареска высказался об остановке матча с «Бенфикой» на Клубном ЧМ

вчера, 08:14
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска остался недоволен остановкой матча 1/8 финала Клубного чемпионата мира с «Бенфикой» из-за грозы.

Мы ничего не позволяли сопернику и создали достаточно моментов, чтобы победить. А потом, после перерыва, игра полностью изменилась. Лично я считаю, что это не футбол. Уже седьмой, восьмой, девятый матч прерывается. Думаю, это издевательство. Я могу понять, когда это делается из соображений безопасности, тогда матч нужно переносить. Но если вы прерываете уже несколько матчей, это означает, что здесь (в США — прим.) неподходящее место для турнира.

Матч приостанавливался на 2 часа из-за плохой погоды. «Челси» в дополнительное время смог переиграть «Бенфику» со счётом 4:1.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:36
Молния злится на ФИФА))) не стоило отдать право на ЧМ Америке
azkan
azkan
вчера в 09:25
Молния конечно опасная вещь! Жизнь каждого на стадионе ценна, чем любой футбол.
Меня интересует другое, а что будет через год во время чемпионата мира?
КАк эту проблему будут решать? Если за 4 минуты до конца матча будут прерывать матчи? Проблема!
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:14
Лозунг, матч состоится в любую погоду, тут неуместен. В истории проведения спортивных состязаний в гозу на открытом воздухе нераз приводили к поражению спортсменов электрическим разрядом от молнии. Судья принял правильное решение.
Болейте за своих, а не против чужих!
z5x6f4ge94hq
z5x6f4ge94hq
вчера в 09:08
К сожалению, современный футбол стал не для зрителей, а для финансовых воротил.
u4cs9y3wd7mx
u4cs9y3wd7mx
вчера в 09:06
Зато турнир проводится в совершенно не футбольной стране, где много денег.
Capral
Capral
вчера в 09:06
США и европейский футбол- две вещи несовместны!!!
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:59
Он прав тут конечно ну рад что Челси показали зубы . Они есть
bujs5z6tbcuc
bujs5z6tbcuc
вчера в 08:37
На новый турнир обрушилось много критики,так и завернется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:26
Сама природа против турнира в США...
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