Каземиро продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 14:50

Полузащитник хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

По информации источника, несмотря на слухи об уходе из команды, 33-летний бразилец надеется продолжить карьеру в составе МЮ . На его решение повлиял недавний вызов в национальную сборную. Игрок считает, что, оставшись в составе «красных дьяволов», он будет иметь больше шансов в дальнейшем попасть на чемпионат мира 2026 года со сборной Бразилии.

В прошедшем сезоне футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.