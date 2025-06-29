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Каземиро продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 14:50

Полузащитник Каземиро хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

По информации источника, несмотря на слухи об уходе из команды, 33-летний бразилец надеется продолжить карьеру в составе МЮ. На его решение повлиял недавний вызов в национальную сборную. Игрок считает, что, оставшись в составе «красных дьяволов», он будет иметь больше шансов в дальнейшем попасть на чемпионат мира 2026 года со сборной Бразилии.

В прошедшем сезоне футболист провёл 42 матча во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:17
Если б все хотя бы по 5 мячей забивали в МЮ, то было бы больше 50, но за сезон и этого все вместе не забили. Датский буратино так вообще меньше Каземиро забил, хоть и нападающий вроде считается по амплуа.но лично мне не кажется правильной такая политика: полагаться на мудрость старцев!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:21
Нормально,можно и МЮ играть.
catal
catal
вчера в 17:19
Последний ценный игрок в Манчестере.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:10
В сборной Бразилии он сыграл хорошо... Правда действия Манчестер Юнайтед не всегда поддаются обычной логике. Нужно отдать должное Каземиро - в играх за МЮ бразилец никогда не опускался ниже определённого уровня, даже в худшие времена.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
Пусть остается
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:53
Стабильность - признак мастерства... Вытаскивай клуб на приличный уровень...
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