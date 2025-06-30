Джикию зарегистрируют в турецком клубе только в середине июля

1751280979

сегодня, 13:56

Защитника не могут зарегистрировать в «Антальяспоре».

31-летний футболист подписал контракт ещё на прошлой неделе, однако клуб пока не оформил трансфер в связи с действующим запретом на регистрацию новичков со стороны ФИФА . Бан должен быть снят после устранения задолженности перед бывшими игроками. Как сообщает пресс-служба «Антальяспора», это случится не раньше 15 июля.

Предыдущей командой Джикии были подмосковные «Химки». В сезоне-2024/25 Джикия провёл 19 матчей во всех турнирах.